La Farnesina lancia la campagna “Viaggiare sicuri”. Tajani: «Vogliamo tutelare i nostri concittadini ovunque siano»

"Turista fai da te?"

Il ministro Tajani lancia la campagna "Viaggiare sicuri" e invita i cittadini a registrarsi sul sito istituzionale "Dove siamo nel mondo": «Consente all'Unità di crisi di rintracciare i nostri concittadini e di tutelarli ovunque siano»

Informarsi e registrarsi prima di partire. Sono le due raccomandazioni che la Farnesina rivolge agli italiani a proposito delle partenze verso l’estero, invitandoli a fare riferimento ai due siti istituzionali dedicati alla sicurezza degli italiani globetrotter: Viaggiare sicuri e Dove siamo nel mondo.

La Farnesina lancia la campagna “Viaggiare sicuri”

«Siamo alla vigilia del fine settimana più carico di partenze e vogliamo lanciare la campagna “Viaggiare sicuri”, con le informazioni utili per garantire la sicurezza per gli italiani che vanno all’estero», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dall’Unità di crisi della Farnesina. «Per sapere tutto ciò che accade nei diversi Paesi del mondo, c’è il sito Viaggiare sicuri. Bisogna inoltre registrarsi sul sito Dove siamo nel mondo, prima di partire, cosicché il ministero degli Esteri e l’Unità di crisi – ha spiegato il vicepremier – sapranno dove siete nel mondo in modo da informarvi in caso di emergenze».

Tajani: «Vogliamo tutelare gli italiani ovunque siano: le nostre rappresentanze sono al loro servizio»

«C’è poi bisogno – ha aggiunto Tajani – di avere il numero dell’Unità di crisi che si può contattare per assistere i cittadini in caso di necessità». «Vogliamo far sì che i periodi di vacanze siano sereni e senza rischi per i cittadini, lanceremo questa campagna per tutelare i nostri connazionali dovunque siano nel mondo», ha sottolineato il ministro, spiegando che non c’è alcun «pericolo di violare la privacy, perché i dati vengono cancellati dopo 24 ore dal ritorno». «L’importante – ha ribadito – è che ci sia sempre un margine di sicurezza: i nostri consolati e ambasciate sono al servizio degli italiani».