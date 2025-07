Aeroporti, stop al limite dei 100 ml: tornano in cabina acqua, profumi e tablet grazie ai nuovi scanner 3D

La rivoluzione in valigia

La novità riguarderà inizialmente gli scali di Malpensa, Linate, Fiumicino, Bergamo, Bologna, Torino e Catania, già dotati della tecnologia di ultima generazione

Profumi, bottiglie d’acqua, vino e persino l’olio d’oliva: nei principali aeroporti italiani, tutto tornerà presto a viaggiare in cabina, senza più doversi ridurre a contenitori da 100 millilitri. È quanto emerge da fonti industriali, che annunciano il ritorno della “smart security” negli scali dotati di tecnologia avanzata. Una piccola rivoluzione silenziosa che riguarda milioni di passeggeri ogni anno e che, se confermata nei prossimi giorni, chiuderà definitivamente l’era dei liquidi proibiti.

Limite dei 100 ml, un divieto lungo quasi vent’anni

Quel limite di 100 ml fu introdotto nel 2006, dopo un tentativo fallito di far esplodere dieci aerei con ordigni liquidi camuffati da soluzioni per lenti a contatto. L’allerta fu alta, le contromisure immediate: la Transportation security administration americana e l’Unione europea imposero un bando generalizzato per ogni tipo di liquido, gel o aerosol eccedente la soglia minima.