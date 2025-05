Verona, prende a calci e pugni medici e pazienti in ospedale: arrestato un tunisino irregolare già noto alla polizia

Clandestino

Una furia fino all’arresto per tentato furto, ricettazione e aggressione. Un 19enne tunisino, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, la scorsa notte ha aggredito con calci, spintoni e sputi i sanitari e gli altri pazienti dell’ospedale di Borgo Trento (Verona). Si trovava lì non per caso. In ospedale era stato portato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Verona dopo che aveva seminato il panico durante una manifestazione all’Arsenale di Verona.

Verona, arrestato un 19enne tunisino irregolare

Il 19enne ha prima tentato per due volte di rubare lo zaino a due ragazze, poi ha minacciato con un coltello, che non è stato trovato, il fidanzato di una delle due. Infine ha aggredito gli addetti della sicurezza che cercavano di allontanarlo con lo spray al peperoncino. Ma solo per poco: l’immigrato clandestino, infatti, si è ripresentato ai cancelli aggredendo nuovamente la security e due infermieri, fino all’intervento dei carabinieri.

Prende a calci e pugni i sanitari dopo il panico a una manifestazione

Visto il perdurare del suo stato di agitazione, è stato accompagnato all’Ospedale di Borgo Trento. Qui, dopo ulteriori escandescenze, si è calmato solo dopo le prime cure. Il giovane tunisino, arrestato e indagato per tentato furto, minaccia aggravata, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di dimora, è stato portato nel carcere di Montorio. Ora è in attesa della nuova udienza il 9 giugno prossimo.