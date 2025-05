“Sei uno sciacallo”, Telese travolto da Mara Carfagna sui referendum: “Fai polemica tirando in ballo i morti” (video)

Rissa a L'Aria che tira"

Su La7 il giornalista tenta di fare il maestrino ma fa una figuraccia. Strumentalizza in chiave anti Meloni le vittime sul lavoro e i referendum. La leader di Noi Moderati lo mette in riga

“Sciacallo”. Luca Telese travolto da Mara Carfagna in uno scontro al fulmicotone sul tema dei referendum. Mentre la segretaria di Noi moderati mette al centro temi politici su cui riflettere – i quesiti sul lavoro, la spaccatura del fronte sindacale – il conduttore e scrittore la butta sui morti sul lavoro, accusando il governo Meloni. Ma Carfagna non lo consente e lo travolge. “Sei simpatico, ma fai il tribuno, fai i comizi”. Carfagna segnala la spaccatura clamorosa del fronte sindacale sui referendum. Così come la spaccatura nel Pd, che all’epoca del Job’Act approvò i vari articolati: “Io trovo significativa la spaccatura nel sindacato, con la leader della Cisl che addirittura si esprime per l’astensione; considerando il referendum lo strumento meno adeguato per incidere sulle questioni del lavoro; che sono profondamente cambiate rispetto a 20 anni fa”. Il botta e risposta avviene nello studio di David Parenzo a L’Aria che tira su La7. A un certo punto Telese decide di fare un uso politico delle vittime sul lavoro e dei tragici eventi di Brandizzo. “Voi non fate le leggi, non cambiate i quorum”, ha detto Telese, tentando di buttarla in caciara.

Carfagna sbugiarda Telese

Di qui l’affondo con l’accusa di strumentalizzare i morti per fini polemici: “Sei uno sciacallo, Vergogna”. Carfagna infatti sbugiarda Telese mettendo sul piatto la politica dei fatti, quella del governo. Che per la sicurezza sul lavoro ha investito eccome. Telese ti informo che “ammontano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse messe in campo dall’esecutivo per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro”. La leader di Noi Moderati ha tentato di far tornare la memoria al suo interlocutore che proseguiva imperterrito ad accusare. Per la cronaca, insieme all’Inail, sono stati reperiti altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete. Che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse stanziate soprattutto per la prevenzione. Ma da quell’orecchio Telese non vuol sentire e tenta di darle sulla voce. Ma non gli riesce, Carfagna gliele canta: “Fai polemica tirando in ballo i morti“.

