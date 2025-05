Multe per le “moleste olfattive” da cucine e locali di immigrati: linea dura del sindaco di FdI a Palma Campania

Diritti & doveri

Basta odori forti di spezie asiatiche, particolarmente presenti nei cibi degli immigrati provenienti da Bangladesh, India e Pakistan. Il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma ha stabilito multe per chi viola il divieto di diffondere nell’area cittadina quelle che a tutti gli effetti sono considerate “molestie olfattive”. Il primo cittadino di Fratelli d’Italia ha pubblicato un’ordinanza specifica per la comunità del Bangladesh, particolarmente presente a Palma Campania.

Molestie olfattive, multe agli immigrati che non limitano le emissioni

Il sindaco vuole contrastare quegli odori forti e insopportabili alla popolazione che proverrebbero da attività commerciali, laboratori, cucine e abitazioni private e che nascono dalla preparazione e dalla conservazione dei cibi. Donnarumma già nei mesi scorsi aveva varato un’ordinanza con regole stringenti che andavano a colpire i negozianti stranieri. Tra i requisiti richiesti, l’accesso insegne in italiano, conoscenza della lingua nazionale, per gli alimentari vendita di prodotti locali. «Nessuna discriminazione verso gli immigrati, chi rispetta le regole non avrà alcun problema», dichiarò per difendere il suo progetto, «non vedo cosa ci sia di male a chiedere che chi gestisce un negozio parli italiano e esponga insegne in italiano».

Stavolta Donnarumma ha deciso di allertare gli agenti di polizia municipale per multare gli autori di emissioni di odori “disagianti e molesti” con sanzioni fino a 500 euro. «Si tratta di un provvedimento necessario e urgente, adottato a seguito delle numerose segnalazioni pervenute e volto a tutelare salute pubblica e vivibilità urbana, prima che il fenomeno diventi una vera e propria emergenza. Siamo convinti che una città che rinuncia a difendere la qualità dell’aria, rinuncia a difendere la dignità dei suoi cittadini», dice il sindaco. A Palma Campania interi quartieri sono abitati solo da immigrati che provengono dal Bangladesh. Il primo cittadino ha anche avviato iniziative per contrastare il sovraffollamento delle abitazioni.