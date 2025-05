Auto piomba sulla folla a Stoccarda: decine di feriti, arrestato il conducente

E’ salito a otto il bilancio dei feriti – di cui tre in condizioni gravi – dopo che una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente e’ avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a piu’ corsie tra le autostrade B14 e B27 nel centro della citta’. Un portavoce della polizia ha dichiarato al quotidiano tedesco “Bild” che “il numero esatto dei feriti non e’ ancora stato determinato”. Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino e’ stata investita.

L’autista del veicolo e’ gia’ stato arrestato dalle autorita’, come confermato dal portavoce della polizia. Non e’ ancora chiaro se il conducente della Mercedes abbia deliberatamente puntato l’auto verso i pedoni o se si sia trattato di un incidente. “Le indagini stanno andando in tutte le direzioni”, ha dichiarato il portavoce della polizia. L’area attorno all’incrocio e’ stata chiusa al traffico e anche le linee urbane e della metropolitana sono sospese fino a nuovo avviso.

Gli aggiornamenti sull’auto sulla folla a Stoccarda

La polizia della citta’ di Stoccarda, nel sud della Germania, ha reso noto che non ci sono “indicazioni di un attacco” per l’auto che ha travolto alcuni pedoni nel centro della citta’, ferendone diversi. “Sulla base delle nostre indagini, tuttora in corso, i nostri colleghi sulla scena ritengono che questo sia stato un tragico incidente”, ha affermato la polizia su X.