La squallida vignetta di Vauro sulla Meloni: Trump, i peli, la lingua. ll web s’indigna: “Sei peggio della Littizzetto…

Da ieri circola sul web una vignetta di Vauro che – mai come in questo caso – confonde la volgarità con la satira. Ovviamente, su un giornale, come “Il Fatto Quotidiano“, trova spazio e consenso, meno, molto meno, sui social, dove perfino i follower del giornale di Marco Travaglio si esprimono, a larga maggioranza, nel segno della repellenza.documenta Meloni che esce sputacchiando dal vertice con Trump dopo aver – si presume nella satira di Senesi – omaggiato il fondoschiena del presidente Usa. Non fa ridere, ma neanche riflettere. “Per odiare così tanto si deve avere parecchia invidia di un mondo che sta bene. Quel mondo che va avanti anche e meglio senza i vari Vauri. Fatevene una ragione e tenetevi il vostro livore”, c ommenta un follower del quotidiano.