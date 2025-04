Sora, muore soffocato durante il pranzo di Pasqua: fatale una fetta di prosciutto

Tragedia familiare nel giorno di Pasqua, a Sora, nel frusinate: un uomo di 50 anni è morto soffocato durante il pranzo domenicale. La tragedia si è consumata davanti alla sua famiglia, riunita a tavola per festeggiare nella frazione San Vincenzo. La vittima, con problemi di disabilità, stava mangiando una fetta di prosciutto. Subito è stato dato l’allarme al 118, ma i soccorsi arrivati subito sono stati inutili. L’uomo è morto per soffocamento. Sul posto anche una pattuglia della Polizia. Un mesetto fa, ad Anagni, sempre nel frusinate, un episodio simile: un uomo di 42 anni, Simone Necci, mentre mangiava con moglie e figlio un piatto di prosciutto e mozzarella, un boccone di formaggio gli era finito di traverso. L’arrivo del 118, la rianimazione sul posto e quindi la corsa in ospedale a Colleferro, prima del trasferimento al San Camillo. Necci era morto a causa di una grave ipossia.