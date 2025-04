«Segretaria, lo firma?»: Schlein “terrorizzata” dal libro di Salvini. La fuga in diretta web

Lo scherzo di The Journalai

Anche Elly Schlein è caduta nella trappola dei The Journalai, che le hanno chiesto di firmare il libro Controvento: l’Italia che non si arrende di Matteo Salvini. La segretaria dem ha rifiutato di prendere parte alla sfida social del “Libro sbagliato”, come testimonia un video pubblicato su Instagram dagli intervistatori.

Qualche giorno fa era accaduto anche con l’ex premier di sinistra Massimo D’Alema, che aveva rifiutato di scrivere una dedica sul libro Perché l’Italia è di destra: contro le bugie della sinistra di Italo Bocchino. Insomma, a sinistra pare abbiamo qualche problema ad accettare le sfide e a rendersi disponibili a un momento di simpatia. Inoltre, Schlein ha appesantito il momento di leggerezza pensando di poterlo utilizzare per la sua solita propaganda sul fatto che non vi sarebbe “più una maggioranza”, anche se le preferenze degli italiani premiano la coalizione guidata da Giorgia Meloni.

Elly Schlein rifiuta di firmare il libro di Salvini: tutte scuse per evitarlo

“Adesso purtroppo mi devo portar via di corsa”, si giustifica Elly Schlein davanti all’inviato dei The Journalai, mentre cammina lentamente affiancata da qualche sostenitore. Dopo l’attacco a vuoto verso il governo, la segretaria del Pd, che sembrava non conoscere il format, ha rifiutato nuovamente di lasciare una propria dedica nonostante la spiegazione dell’intervistatore: “Mi fermo qui ragazzi sennò mi fate perdere il volo e non arrivo a Roma”. Lei che non sembra apprezzare l’ironia dei social, ripresa dalle telecamere alla fine del video ha provato a scherzare: “Lui mi stava filmando, sperava nella dedica finalmente“. Niente firma sul libro di Salvini, in compenso Elly ha dimostrato di essere “Fedele alla linea”, come cantavano i Cccp, restando dello stesso avviso di Massimo D’Alema e rifiutando di rendersi simpatica agli occhi degli utenti del web.