Schlein arruola il Papa da morto ma l’ipocrita è lei. Nel 2024 lo attaccava al Gay Pride: “Sbaglia ed è irrispettoso”

La sinistra incoerente

Ieri, alla Camera, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha trasformato la commemorazione di Papa Bergoglio in un comizietto politico contro il governo che avrebbe espresso un dolore ipocrita rispetto alle divergenze con il Santo Padre sulla questione dei migranti. La realtà è un po’ diversa: è lei che non ha avuto il coraggio di ripetere, in aula, le accuse che aveva formulato un anno fa al Pontefice sul mancato riconoscimento dei diritti Lgbt sia sul fronte matrimoniale che dei figli. Parole durissime, quelle che riecheggiarono al Gay Pride, con lei scatenata sul palco a ballare.

Schlein e le critiche a Papa Bergoglio sui diritti ai gay

e. Non mi può venire in mente nessun altro aggettivo. Penso che il linguaggio, soprattutto per chi ricopre cariche così importanti, sia importantissimo. Nonostante mi prendano in giro, non smetterò mai di usare un linguaggio inclusivo, che vuol dire avere contezza e rispetto di chi hai di fronte. Non dobbiamo mai dimenticare che la destra è la stessa che ha affossato con applausi squagliati la legge Zan, che era il minimo sindacale" ha aggiunto Schlein. La segretaria del Pd aveva sottolineato un arretramento dell'Italia in materia di diritti LGBTQ+, evidenziando la necessità di promuovere il matrimonio egualitario, riconoscere i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali e contrastare le cosiddette "terapie riparative" .​ Durante il Roma Pride del 2024, ha criticato l'omissione di termini come "aborto", "identità di genere" e "orientamento sessuale" nelle dichiarazioni del G7. Tutte posizioni per nulla condivise dal Papa ieri da lei "osannato" in Parlamento. "Le parole del Papa sui gay? Sbagliat