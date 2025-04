Poliziotto mette ko un immigrato violento che prendeva a pugni la volante. La beffa: è “indagato” (video)

A Brescia

Aveva atterrato con un solo colpo, alle gambe, da karateka, un immigrato che a Brescia stava dando in escandescenze e che aveva appena preso a pugni la Volante della polizia. L’agente, sceso dall’auto, ha placcato l’extracomunitario e l’intera scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Il video, postato sul profilo Fb da Matteo Salvini, ha fatto il giro del web, indignando chi ritiene che le forze dell’ordine debbano intervenire sui violenti offrendo confetti e fiorellini. La beffa è che però adesso la Questura, invece di lodarlo per la tempestività dell’azione, sta svolgendo “accertamenti” su di lui e su quel video. All’arrivo dei poliziotti l’uomo, come si vede nel video, reagisce dando un pugno al finestrino della volante. Scende un agente. Lo afferra da dietro e con un colpo secco alle caviglie lo atterra. L’uomo viene quindi immobilizzato ed ammanettato. Una volta portato negli uffici di via Botticelli è stato denunciato a piede libero: addosso, però, non gli è stata trovata alcuna arma. “La Questura ha fatto sapere di aver avviato accertamenti per valutare il comportamento dell’agente che ha atterrato il giovane, segnalato come pericoloso perché armato-si legge nel post di ‘Sostenitori della Polizia di Stato che ha fatto generare centinaia di commenti – Sono in corso anche verifiche per risalire all’origine della diffusione del video, che potrebbe essere stato registrato direttamente dagli agenti”.