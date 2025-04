Pedrizzi (Ucid): “Bergoglio ha tracciato la strada per i cattolici nel lavoro, nell’economia e nella solidarietà”

Il ricordo

Con profonda commozione e sincero dolore, il senatore Riccardo Pedrizzi, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Lazio dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, esprime il proprio cordoglio e quello dell’associazione della quale è dirigente, per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco.

«La morte di Papa Francesco – dichiaraPedrizzi – lascia un vuoto profondo nella Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo. Il suo pontificato ha rappresentato un tempo di grandi sfide, di riforma e di misericordia, in cui ha cercato di riportare la Chiesa al centro della vita degli uomini e delle coscienze, anche nei momenti più drammatici della storia recente». «È stato un Papa che ha saputo parlare agli ultimi, agli emarginati, ai lavoratori. Un uomo di Dio che ha costantemente richiamato la centralità del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa, mettendo in luce – come ebbi modo di ricordare in diverse occasioni – che “la Dottrina sociale non è un orpello accessorio o una riflessione sociologica, ma parte integrante dell’evangelizzazione, capace di orientare le coscienze verso una visione cristiana dell’economia e della società”».

In un tempo spesso segnato da divisioni interne alla Chiesa e da crisi di identità, Papa Francesco ha indicato con forza la necessità del dialogo, ricordandoci che “la verità senza carità si trasforma in rigidità ideologica”. Particolarmente toccante è il fatto che la sua scomparsa sia avvenuta nei giorni santi della Pasqua, in un tempo in cui la Chiesa celebra il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Un segno provvidenziale, che assume un valore simbolico profondo: Papa Francesco, che ha incarnato la speranza, la misericordia per tutti ed un forte ed accelerato rinnovamento, lascia questo mondo proprio mentre i cristiani ricordano la vittoria della vita sulla morte”, conclude Pedrizzi.