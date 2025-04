Palme insanguinate a Sumy: 32 morti. Zelensky: solo un bastardo fa così, il mondo non resti indifferente (video)

Strage in Ucraina

I missili russi sono piombati la mattina della domenica delle palme sulla città ucraina nord-orientale di Sumy, nella strage più efferata di questo 2025, uccidendo almeno 32 persone, tra cui due bambini, mentre gran parte della popolazione si stava recando a messa.

Almeno 84 persone, tra cui dieci bambini, sono rimaste ferite negli attacchi sferrati sul centro della città, rendendolo il peggior attacco singolo contro civili ucraini dal 2023. La scorsa settimana, un attacco missilistico russo ha ucciso 20 persone nella città centrale di Kryvyi Rih.

Mom tries to comfort her daughter after they survived a Russian missile strike on Sumy this morning. Heartbreaking. https://t.co/ZkumXo22ae pic.twitter.com/S3UaVF3P4g — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 13, 2025

La popolazione della città, ad appena 50 chilometri dal confine russo, è stata colta di sorpresa dai due missili russi sulle strade della cittadina affollate nel giorno di festa. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Solo un bastardo si comporta cosi'”, ha commentato a caldo. I servizi d’emergenza hanno raccontato di feriti “in mezzo alla strada, nelle auto, nei mezzi pubblici, nelle case”.

Zelensky: “Solo un bastardo si comporta cosi'”

Le autorità locali di Sumy hanno diffuso immagini di corpi sul selciato, gente che corre in cerca di riparo, auto in fiamme. Il leader ucraino ha criticato, neanche tanto velatamente, la strategia diplomatica del presidente americano Donald Trump e i negoziati avviati con Mosca. “La Russia va trattata come merita un terrorista”, ha chiarito, “senza pressione sull’aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno fermato i missili balistici le bombe”. L’attacco è avvenuto due giorni dopo l’incontro a San Pietroburgo tra l’inviato americano Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin. E nonostante l’irritazione mostrata pubblicamente da Trump per gli attacchi e la mancata risposta all’offerta di tregua, Mosca ha continuato ad attaccare l’Ucraina senza sosta.

“Sono passati due mesi da quando Putin ha ignorato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Purtroppo, lì a Mosca sono convinti di potersi permettere di continuare a uccidere”, ha attaccato ancora Zelensky. Il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, ha fatto sapere che Kiev sta condividendo i dettagli dell’attacco con gli alleati. “Esortiamo i nostri partner a fornire all’Ucraina ulteriori capacità di difesa aerea e ad aumentare la pressione su Mosca. La forza è l’unica lingua che possono capire e l’unico modo per porre fine all’orribile terrore”, ha aggiunto.

Ue e Nato: sdegno unanime per la strage di Sumy

Si susseguono in queste ore i messaggi di sdegno e di solidarietà nei confronti dell’Ucraina. “Sono indignato per il criminale attacco missilistico della Russia al centro della città di Sumy”. Così il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “La Russia continua la sua campagna di violenza, dimostrando ancora una volta che questa guerra esiste e dura solo perché la Russia lo sceglie”. “Scene orribili dal centro di Sumy – ha scritto sui social la portavoce della Nato Allison Hart – dove i missili balistici russi hanno ucciso decine di persone e ferito gravemente molti altri civili. I nostri pensieri sono rivolti al popolo ucraino in quello che per molti è un giorno sacro”.

“Scene strazianti oggi da Sumy dove le persone si riunivano per la domenica delle Palme solo per essere colpite dai missili russi. Un orribile esempio – scrive su X la rappresentante Ue per la politica Estera e di Sicurezza, Kaja Kallas – di come la Russia stia intensificando gli attacchi mentre l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato”.

Macron: “Guerra scelta e voluta dalla Russia”

La maggioranza delle vittime del raid russo di Sumy si trovavano a bordo di un autobus che è stato colpito. Lo ha reso noto il governatore della regione di Sumy, Volodymyr Artjuch, mentre il capo dell’ufficio presidenziale, Andrij Yermak, ha precisato che si trattava di una “bomba a grappolo”. Il primo ministro ucraino, Denis Shmihal, ha riferito che nel “cinico e violento attacco” a Sumy sono stati “distrutti” “edifici e residenze dell’Università statale”.

Il presidente francese ha denunciato il fatto che Mosca prosegua la guerra “malgrado le vite umane, il diritto internazionale e le offerte diplomatiche del presidente Trump”. “Tutti sanno che questa guerra è stata voluta solo dalla Russia. Oggi è chiaro che è solo la Russia ad aver scelto di continuarla”, ha scritto Macron su X. “Sono necessarie misure forti per imporre un cessate il fuoco alla Russia. La Francia sta lavorando instancabilmente a questo, con i suoi partner”, ha assicurato il titolare dell’Eliseo.