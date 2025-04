Nord chiama, Sud risponde. Nasce un’intesa “strategica” su industria e difesa tra Norvegia e Italia

Il vertice a Palazzo Chigi

La difesa comune e i rapporti bilaterali sono stati al centro del vertice tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, con il Primo Ministro del Regno di Norvegia, Jonas Gahr Støre. I due leader – si legge in una nota di Palazzo Chigi – “hanno discusso dell’impegno comune a rafforzare la già eccellente relazione bilaterale dando pieno seguito alla dichiarazione d’intenti sulla collaborazione commerciale tra Italia e Norvegia”. Meloni e Støre hanno concordato di lavorare, in particolare, “sulla promozione di partenariati industriali in settori strategici come l’energia, lo spazio e i minerali critici, sulla cooperazione nel settore marittimo e in ambito difesa”.

L’incontro ha, inoltre, permesso “uno scambio approfondito sui principali temi dell’agenda internazionale: il commercio, la sicurezza europea, il sostegno all’Ucraina e la cooperazione transatlantica, nonché gli sviluppi nell’area mediterranea e le possibili sinergie nell’ambito del Piano Mattei“, conclude la nota.

Quello degli investimenti nella difesa “sarà un tema in vista del vertice Nato di giugno e parteciperemo a quella discussione. Ma quello che abbiamo concordato, io e il primo ministro Meloni, è che una cosa è quanto spendiamo, l’altra è come lo spendiamo. E io e Meloni abbiamo partecipato ai vertici Nato, dove abbiamo concordato nuovi piani regionali per la Nato, e questo è ciò in cui dobbiamo investire e dobbiamo tenere conto del mondo in cui ci stiamo muovendo”, ha detto il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, al termine dell’incontro, che si è inoltre detto d’accordo con Meloni “sul fatto che il punto di partenza debba essere come ci difendiamo e da cosa ci difendiamo, non solo cifre e percentuali”.

La Norvegia in questo momento “è al di sopra del 3%” delle spese per la difesa, “e stiamo elaborando un piano di difesa molto ampio. Ma se si considerano le sfide che abbiamo, abbiamo questioni di sicurezza a nord. La Norvegia è un vicino della Russia. Siamo stati in pace con la Russia e vogliamo continuare a esserlo”, ha sottolineato Støre. “L’Italia – ha evidenziato il premier norvegese – ha le sue sfide nel Mediterraneo meridionale. E credo che incontri come questo siano importanti, perché permettono alla Norvegia, dal nord, e all’Italia, dal sud, di confrontarsi e condividere prospettive su cosa significhi oggi sicurezza in Europa. Apprezzo e accolgo con favore l’apertura della presidente Meloni nell’ascoltare le nostre realtà del nord, così come io voglio ascoltare e comprendere le sue realtà nel sud”.