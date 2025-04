New York, “Progetto Alfa” e “Campus Salute” incontrano all’Onu l’ambasciatore Massari Riccio per discutere dei giovani

L'evento

Lo scorso 15 aprile, in occasione dell’edizione 2025 dell’Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum, che si è svolto presso la sede Onu di New York, ha avuto luogo un evento a margine promosso dalle associazioni Progetto Alfa e Campus Salute in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite: “Youth in Action for the 2030 Agenda: The Italian Experience”. L’evento, che ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore Maurizio Massari, si proponeva di raccontare il ruolo del servizio civile italiano come best practice per il raggiungimento di obiettivi sociali e culturali non solo sul territorio italiano, ma anche sul territorio internazionale come strumento di cooperazione per la costruzione di un mondo improntato ai principi della sostenibilità.

“Un onore immenso aver potuto organizzare il Side Event con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, ed aver avuto l’intervento dell’Ambasciatore Maurizio Massari. Un’opportunità per raccontare le nostre best practices e dimostrare che anche un percorso costruito solo con sacrificio e dedizione può arrivare lontano”, ha dichiarato Pasquale Riccio presidente delle due associazioni il quale proseguito sostenendo che “questo non è un punto d’arrivo. È un nuovo inizio, nel cammino verso un impegno sempre più efficace nel dialogo e la cooperazione internazionale”.

Negli anni si è sviluppata una significativa collaborazione tra Italia e Francia sul tema del servizio civile, unica altra nazione europea ad adottare una pratica analoga. A testimonianza di questo impegno il successo ottenuto dall’evento moderato dai giovani delegati italiani presso le Nazioni Unite, Andrea Granata e Chiara Gisinti. All’incontro sono inoltre intervenuti Mario Pozzi, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per lo Sport e i Giovani, Enrico Maria Borrelli, Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale, ed Emanuela Giardinelli, ex volontaria del Servizio Civile. I saluti istituzionali infine di Pasquale Antonio Riccio, Presidente di Progetto Alfa e Campus Salute.