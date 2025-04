Milano, paura a bordo: 14enne con coltello in tasca sul treno. De Corato: grazie ai controlli, gli agenti della Polfer hanno evitato il peggio

Fermati 5 giovani

Un 14enne è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, dopo essere stato fermato dalla Polizia ferroviaria di Milano alla stazione centrale, che l’ha trovato in possesso di un coltello nei pantaloni. A quanto pare, il giovane aveva trasportato l’arma da taglio su un treno ad alta velocità proveniente da Bari. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte della scorsa domenica, quando gli agenti della Polfer sono stati informati da una passeggera che alcuni giovani, saliti a bordo nella stazione di Parma, avevano inquietato con la loro presenza minacciosa i viaggiatori e che uno di loro avesse anche un coltello.

14enne trovato con un coltello alla stazione di Milano: gli esiti dei controlli

Dopo la segnalazione, le forze dell’ordine sono intervenute al binario 13 della stazione milanese, fermando un gruppo di 5 giovani, tutti minorenni. Durante i controlli degli agenti è venuto fuori che i componenti del gruppo avessero a loro carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Alla fine degli accertamenti i minori, tutti residenti nel comune di Parma, sono stati affidati ai rispettivi genitori.

De Corato, FdI: «Stazioni sicure funziona: servono azioni sinergiche con le istituzioni»

«Ringrazio gli uomini della Polfer che domenica scorsa, in Stazione Centrale, hanno arrestato diversi minori, tutti con precedenti e uno con addirittura un coltello in tasca», ha scritto in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato. «Torno a ribadire che per garantire la sicurezza sui treni, è necessaria un’azione sinergica fra le istituzioni. Stazioni Sicure funziona».

Nel 2021, prosegue l’esponente di FdI, «da assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, proprio nella tratta Milano-Lecco, stipulai un accordo con Prefettura di Lecco, Trenord e 27 Comuni, che prevedeva che all’interno delle stazioni ferroviarie dovessero essere effettuati i controlli anche da parte delle polizie locali della zona, con turni straordinari soprattutto nelle ore serali e notturne». Questa collaborazione, conclude De Corato, «vide un netto decadimento dei comportamenti che spesso degenerano in aggressioni, violenze, e appunto vandalismi». «Mi auguro che tutto ciò sia ancora in vigore e venga sempre attuato», ha poi concluso De Corato.