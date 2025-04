Manovre di avvicinamento tra von der Leyen e Trump: l’Ue non esclude «un breve incontro» dopo il funerale del Papa

Dazi

Date le circostanze è difficile pensare a un vero e proprio bilaterale, ma il colloquio potrebbe essere il primo frutto del disgelo tra i due leader favorito dalla visita di Meloni negli Usa

Non c’è nulla di confermato «al momento» e lo scopo del viaggio a Roma di Ursula von der Leyen sabato «è davvero il funerale di Papa Francesco». Ma a Bruxelles non si esclude comunque che in quella occasione possa esserci un contatto tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump. A dirlo è stata la portavoce capo Paula Pinho, durante un briefing con la stampa. «Stiamo valutando la possibilità di incontrarci», ha spiegato, chiarendo che per ora si tratta solo di un’ipotesi.

La portavoce Ue: «Non possiamo escludere brevi incontri bilaterali»

«Non possiamo escludere che ci possano essere opportunità per brevi incontri bilaterali a margine del funerale», ha precisato la portavoce, ribadendo che comunque «l’obiettivo principale della presenza della Presidente von der Leyen a Roma è esprimere cordoglio per Papa Francesco».

Prove di disgelo tra von der Leyen e Trump

La questione di un possibile incontro tra von der Leyen e Trump in occasione dei funerali di Papa Francesco è stata attenzionata da subito, nell’ambito della cornice del disgelo sui dazi reso possibile dal viaggio del premier Giorgia Meloni negli Usa. In questo senso si tratterebbe di «un’opportunità», come rilevato dalla portavoce della Commissione, ma restano le incognite sulla fattibilità logistica. Ancora più improbabile, poi, è l’ipotesi che appassiona alcuni restroscenisti secondo cui un eventuale «breve incontro» tra i due leader possa assumere i connotati di un vero e proprio summit, scavallando così l’organizzazione del vertice Usa-Ue valutato da Meloni e Trump alla Casa Bianca e ipotizzato proprio a Roma.

Tajani: «Vertici o bilaterali in occasione dei funerali del Papa mi sembrano complicati»

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ha ribadito, parlando con i giornalisti a margine della sua visita in Egitto. «Mi pare complicato organizzare un vertice internazionale in occasione del funerale del Papa. Magari potranno esserci degli incontri occasionali durante la cerimonia, ma organizzare un vertice mi pare complicato», ha detto, precisando che «per il momento non c’è nessuna decisione in questa direzione». «Mi pare anche difficile il bilaterale in questo momento perché – ha sottolineato il titolare della Farnesina – sono tutti qua per partecipare a una cerimonia funebre per il Papa, per i cristiani, per il Capo di Stato. Non so se questo è il momento giusto per fare un bilaterale con tanti temi all’ordine del giorno. Non può essere fatto in fretta e furia. Credo che serva un incontro tra Europa e gli Stati Uniti più approfondito, con più tempo a disposizione».