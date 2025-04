Maltempo al nord, padre e figlio trascinati in un torrente a Vicenza. Crolla un ponte a Biella (video)

Emergenza

Il maltempo imperversa nel Nord Italia, sia a est che a ovest, con danni enormi e un primo bilancio di una vittima: padre e figlio sono stati trascinati nel torrente Agno, nel vicentino, flagellato nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge. Uno dei due, è stato già ritrovato morto. In questi minuti è in corso il recupero. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Valle d’Aosta negli ultimi giorni ci sono 6.400 utenze prive di energia elettrica. Il dato è stato fornito da Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica in Valle d’Aosta. “Stiamo lavorando alacremente – ha detto – ma gli interventi sono condizionati dall’accessibilità dei siti. In alcune zone non siamo ancora riusciti ad arrivare. Stiamo operando anche con l’ausilio dell’elicottero. La situazione più delicata è a Cogne mentre l’energia è stata ripristinata nella Valdigne, da Courmayeur a La Thuile.

Maltempo al nord, in Piemonte crolla un ponte

Violenti temporali e raffiche di vento hanno colpito in particolare il Piemonte è stata scattata l’allerta rossa e anche nel Torinese c’è una vittima. 700 i vigili del fuoco al lavoro per far fronte ai danni generati dalle forti piogge che stanno interessando la regione dalla notte di mercoledì: portati a termine oltre 1.000 interventi, molti dei quali nelle province di Torino, Biella, Vercelli, Verbania. Attualmente la situazione è in miglioramento, fino alla tarda serata di ieri sono proseguite le operazioni di soccorso per portare al sicuro persone in difficoltà nelle proprie abitazioni allagate. Le squadre sono tuttora al lavoro per prosciugamenti, rimozione di alberi caduti o pericolanti, la messa in sicurezza di aree coinvolte da frane. Preoccupa la piena del Po e per oggi è stata emessa un’allerta rossa nella pianura piacentina e parmense.

Nel Biellese ha ceduto il ponte sul fiume Elvo che collega i paesi di Mongrando e Borriana. E’ crollato a causa delle forti piogge e della piena del corso d’acqua. Per fortuna nessuna auto stava transitando al momento del crollo, Carabinieri, Polizia, Protezione civile e vigili del fuoco in queste ore continuano a monitorare il territorio biellese.