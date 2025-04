La figuraccia di Boschi sul costo del pane: così Delmastro la inchioda con un grande classico (video)

Meb, dicci dove lo compri

Nel duello tv la renziana va all'attacco sul costo della vita, il sottosegretario la trascina fuori dall'accademia, lei tentenna e scivola. Poi si giustifica: «Io lo pago così»

Era partita in quarta Maria Elena Boschi: «Lei quant’è che non parla con una persona per strada? Lo sa che con l’inflazione il potere d’acquisto è calato?». Di fronte, nello studio di Lo stato delle cose di Massimo Giletti, su Rai3, aveva il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. E non le ha andata benissimo, perché l’esponente di FdI quella domanda “accademica” l’ha rilanciata, traducendola in vita reale: «Quanto fa un chilo di pane? Io lo so visto che ci vado a comprarlo», ha detto rivolto alla deputata di Italia Viva. «Anche io lo so quanto costa un chilo di pane», ha risposto Meb, che a quel punto forse non aveva ancora chiaro il guaio in cui si era infilata da sola.

Delmastro chiede: «Quanto costa un chilo di pane?». Boschi va nel pallone

«Quanto fa?», l’ha incalzata Delmastro, non lasciandole più scampo. Boschi ha tentato di prendere tempo o forse di chiarirsi le idee ripetendo la domanda: «Quanto costa un chilo di pane?». Delmastro: «Quanto costa? Gliel’ho chiesto, me lo dica…». Pausa di Meb, gesti con le mani come a cercare di mettere insieme la cifra, risposta in modalità quiz: «Due euro e mezzo». «No, non costa due euro e mezzo. Costa tra i tre e i quattro euro», ha precisato Delmastro. «Io lo pago due euro e mezzo», ha cercato di giustificarsi Boschi, dopo aver allontanato nervosamente un ciuffo di capelli dal viso.

La renziana spara un cifra un po’ a caso, il sottosegretario la inchioda, lei si giustifica: «Io lo pago così»

«Ne conosce pochi di mercati rionali. Li conosce la destra, non mi sfidi sui mercati rionali. Cosa fa un chilo di pasta?», ha proseguito impietoso Delmastro, mentre a Meb non restava che cercare di arginarlo ripetendo «sottosegretario, sottosegretario…». Niente da fare, Delmastro a quel punto era diventato inarrestabile: «Se vuole fare polemiche spicciole con me sbaglia, perché noi la realtà la conosciamo a differenza vostra». «Un consiglio per Boschi e Italia Viva: meno salotti TV, più supermercato», ha poi commentato su Facebook l’esponente di FdI, rilanciando la clip.

Meb, dicci dove compri il pane!

Anche Boschi sul suo profilo Facebook ha rilanciato un pezzo di trasmissione nel quale sosteneva che «da quando c’è il governo Meloni è aumentato tutto». «Record storici sull’occupazione, buste paga più pesanti, 1 milione di nuovi posti di lavoro in due anni e mezzo. Numeri certificati dall’Istat, ma la sinistra continua a negare l’evidenza. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Per il Governo Meloni, parlano i fatti», ha replicato ancora Delmastro, sia in tv sia sui propri social dove si è di fatto trasferito il duello tv e dove Boschi però ha mancato di fornire l’unica informazione davvero importante: Meb, visto che è aumentato tutto tranne il tuo pane, ci potevi dire dove lo compri!