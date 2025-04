La classifica dei Comuni più ricchi d’Italia: Portofino, Lajatico e… Solonghello. L’exploit del paesino da 197 anime

I dati del Mef

Via XX Settembre ha rilasciato il report sui redditi su base comunale: molte conferme, qualche oscillazione e una vera e propria sorpresa che arriva dalla provincia di Alessandria

È Portofino la città in cima alla classifica dei Comuni più ricchi d’Italia: i suoi abitanti fanno registrare un reddito medio di 88.141 euro. Niente, niente male sebbene in calo rispetto all’anno precedente (i dati fanno riferimento rispettivamente al 2024 e al 2023), quando i “paperoni” comunali, sempre in vetta alla classifica, guadagnavano 90.610 euro. Si tratta di una conferma anche il secondo posto, detenuto da Lajatico, il Comune da 1200 in provincia di Pisa dove ha casa Andrea Bocelli. Qui però il reddito cresce, anche se resta molto al di sotto dell’inarrivabile salotto chic della Liguria: i lajatichini nel 2024 hanno guadagnato mediamente 58.359 euro. Nel 2023 erano 52.955. A chiudere il podio Basiglio, in provincia di Milano. Il Comune nel cui territorio sorge il quartiere residenziale di berlusconiana costruzione Milano 3 con 46.799 euro (erano 49.524 nel 2023) di entrate medie fa mangiare la polvere al capoluogo, relegato – si fa per dire – in decima posizione.

La classifica i Comuni più ricchi d’Italia

A elaborare la classifica dei Comuni più ricchi d’Italia è stata la società di consulenza strategica Excellera Intelligence, che fra le sue specificità ha l’analisi dei dati. Che, in questo caso, arrivano dal ministero dell’Economia; via XX Settembre ieri ha rilasciato il report su “Redditi e principali variabili Irpef su base comunale”.

L’exploit di Solonghello, 197 anime in provincia di Alessandria

Se il podio ha regalato tutte conferme, con sole oscillazioni interne, il gradino subito sotto offre invece una vera sorpresa. Anzi, un vero exploit: Solonghello, 197 abitanti in provincia di Alessandria, ha scalato 29 posizioni in un anno, passando dalla 33esima alla quarta, con un reddito medio comunale balzato da 31.682 euro a 46.583. Seguono Cusano, in provincia di Milano, stabile al quinto posto e pressoché stabile anche in termini di importi con 39.262 euro a fronte dei 30.814 dello scorso anno; Torre d’Isola, in provincia di Pavia, con 38.347 euro di reddito medio; Segrate, in provincia di Milano, a 36.651; Arese, ancora in provincia di Milano, con 36.438 euro; Bogogno, in provincia di Novara, a 36.420 euro. Come si diceva, chiude la top ten Milano con un reddito medio di 36.408 euro.

Qual è la tipologia dei Comuni più ricchi d’Italia

«La “mappa” delle dichiarazioni consegna di nuovo l’immagine di un Paese dove la ricchezza continua ad addensarsi soprattutto in alcune aree», si legge sul sito di Excellera Intelligence che, dopo aver ripercorso le prime posizioni della classifica, sottolinea che «allargando lo sguardo, emergono due categorie prevalenti tra i Comuni con i redditi più elevati: da un lato, piccole località inserite in contesti di pregio paesaggistico; dall’altro, centri residenziali che uniscono qualità dei servizi e vicinanza alle grandi città».