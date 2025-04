Il politologo: “Meloni si è comportata da statista. Pur essendo la padrona non ha cercato di primeggiare”

"Correttezza e intelligenza"

Arrivano i primi commenti al risvolto “politico” sulla via della pace che i funerali solenni di Papa Francesco stanno portando con sé. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “pur essendo per certi aspetti la padrona di casa, essendosi i funerali svolti a Roma, di fatto non ha svolto questo ruolo: non ha cercato di primeggiare in qualche modo rispetto agli altri leader istituzionali. Ma si è comportata correttamente come uno dei tanti tra capi di stato e di governo giunti nella Capitale italiana per rendere omaggio al Sommo Pontefice. Dal punto di vista dell’immagine la nostra premier si è mossa con correttezza, intelligenza e sobrietà in questa occasione che ha radunato leader di tutto il mondo. Dal punto di vista dell’immagine Meloni ne esce molto bene”. Lo ha detto all’Adnkronos lo storico e politologo Cosimo Ceccuti, professore emerito dell’Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini – Nuova Antologia.

E’ l’attestato di una presenza in grado di fare interagire i leader mondiali in un percorso virtuoso senza bisogno di sovraesporsi. Una presenza non sbandierata ma di sostanza. “Ufficialmente tutti i capi di stato, compreso Donald Trump, sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. E non per tessere trattative o altro. Sono stati presenti per assistere alla messa, per pregare – ricorda Ceccuti -. Se poi sotto la protezione spirituale del pontefice, potranno emergere anche dei buoni frutti dai colloqui informali svolti in questa occasione tra i leader del mondo, non possiamo che rallegrarci”.

Quanto alla presidente del Consiglio italiana, che è stata la prima leader europea a incontrare il presidente americano dopo la vicenda dei dazi Usa, spiega Ceccuti, “non aveva certo bisogno di primeggiare in questa occasione dei funerali: se lo avesse fatto, sarebbe stata accusata di sfruttare a fini personali la visibilità globale che offre un tale evento come il funerale di un pontefice. Per quanto rilevante fosse l’occasione, Meloni si è dimostrata intelligentemente sobria e si è comportata da statista”.