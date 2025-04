I cantieri di Gualtieri per il Giubileo sono come gli esami di Eduardo: non finiscono mai (video)

Lo sberleffo social

“I cantieri per il Giubileo sono diventati ormai una barzelletta: una delle tante storie sognate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che poi si scontrano con la realtà. Nelle ultime ore abbiamo fatto dei sopralluoghi per verificare l’andamento dei lavori e il fallimento di questa Amministrazione è certificato da loro stessi”. A denunciarlo, in una nota, il segretario di Roma e provincia dell’Ugl, Ermenegildo Rossi.

“Basta farsi una passeggiata nel giardino degli aranci, all’Aventino, che in questi giorni è un’esplosione di profumi per accorgersi che la balconata con affaccio su Roma e’ vietato dai bandoni dei lavori in corso. Anche qui la certificazione del fallimento è sottolineata dall’inizio lavori – gennaio 2025, quindi a Giubileo già iniziato – e dalla fine prevista per settembre 2025. Uno dei luoghi più visitati dai turisti e una location storica per fare le classiche foto dei matrimoni è vietata perché ci sono i lavori di restauro giubilare. Ma la lista degli scandali e’ lunghissima come promesse fatte dal sindaco riguardo a una città in linea con i tempi dei cantieri. Qualcuno dovrebbe ricordare a Gualtieri – prosegue Rossi – che il Giubileo terminerà nel 2025 e visti i cronoprogrammi della sua Amministrazione i pellegrini potranno godere dei benefici e dei restyling forse per il prossimo Anno Santo, tra 25 anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Baldelli (@simone_baldelli_real)

Gualtieri e i cantieri da barzelletta

Da parte sua, il sindaco Gualtieri in queste ore posa per i fotografi davanti alla fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna. Parla di restauro a temi record, ma il cantiere doveva esser terminato il 29 marzo scorso. Oltre due settimane fuori tempo massimo. Ma la barzelletta Gualtieri è stata iconizzata al meglio dall’esponente di Forza Italia, Simone Baldelli. L’ex vicepresidente della Camera ha realizzato degli esilaranti video nei quali imita alla perfezione il primo cittadino. Elmetto giallo da cantiere, vocetta stridula, aria stralunata, Baldelli mette alla berlina l’esponente dem, in modo straordinariamente efficace. Ma al di là delle ironie, sui cantieri dell’Anno santo, finanziati coi soldi del governo e del Pnrr, c’è davvero poco da ridere.