Bufala ignobile contro Donzelli: postano una foto in cui ride e dicono che è stata scattata al funerale del Papa…

Sinistrati in fase "terminale"

Il responsabile dell'organizzazione attaccato con una immagine falsamente attribuita alle esequie del Pontefice. Invece era a Firenze. La replica con ironia: "Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne?"

Ma veramente siamo a questi livelli? L’odio social dei sinistrati arriva a utilizzare un foto- bufala per infangare Giovanni Donzelli che starebbe sorridendo durante i funerali solenni di Papa Francesco. Una foto falsa è stata diffusa sui social. A postarla sui social è Roberto Granisso. Chi era costui? Uno che a corredo della foto ha scritto: “Ai funerali i Papa Francesco, seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio”. Ebbene, quella foto è falsa. Nel senso che il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia non è stato ripreso nell’occasione delle esequie. Si tratta di un’immagine in cui Donzelli viene immortalato mentre sorride accanto al governatore della Toscana Giani in tutt’altra occasione.

L’escamotage pietoso e folle per attaccare l’esponente di FdI è stato smascherato dallo stesso Donzelli: “Io non so chi sia questo Roberto Granisso: ma trovo ignobile aver preso una mia foto in cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze. E averla pubblicata dicendo che rappresenta una mia risata al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne?”.

Donzelli posta l’immagine in questione e aggiunge: “Quella foto come si può vedere dagli altri presenti non è la foto della mia presenza al funerale del Santo Padre: ma la foto alla Festa della Liberazione a Firenze. Capisco che siate abituati solo a mentire e insultare, ma evitate almeno di farvi beccare così”. Polemica chiusa con ironia e stile. Pena assoluta per chi ha tentato di attribuire quel sorriso ad un altro contesto. L’odio social è contagioso. Infatti a fare più vergogna sono i vari commenti sinistri di chi ha preso per oro colato la follia di un utente Fb per rispondere “tono su tono” con insulti e oltraggi vergognosi. Il risentimento che si tinge di menzogna fa francamente orrore.