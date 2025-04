Addio a Michele Traversa, sindacalista della Cisnal ed esponente del Msi: fu consigliere e assessore in Calabria

Il lutto

Scompare a 77 anni, dopo una lunga malattia, Michele Traversa. Sindacalista della Cisnal e militante del MSI, fu eletto consigliere regionale nel 1995. Per circa tre anni fu assessore regionale al turismo, con uno straordinario lavoro di immagine sulla Calabria e le sue bellezze.

Michele Traversa era profondamente legato a Catanzaro, la sua città, della quale fu apprezzato sindaco e presidente della Provincia, prima di entrare per una legislatura in Parlamento. Ha lasciato opere importanti nel capoluogo, come il Parco della Biodiversità e altre infrastrutture eccellenti. Era un uomo del fare, politicamente coerente ma apprezzato e stimato anche dagli avversari.

Entrato nella prima giunta di centrodestra della Regione, il 95, fu promotore di una campagna pubblicitaria internazionale che proietto ‘ la Calabria sui grandi prosceni.

Un galantuomo che non si risparmiava nella generosità e che aveva una profonda empatia, dote oggi non molto comune in politica.

Da tempo combatteva con un tumore ma sempre con il sorriso e la lucidità di capire e interpretare la politica.

Wanda Ferro, sottosegretario agli interni e coordinatrice di Fratelli d’Italia, era sin da giovane al suo fianco.

Commozione è stata espressa da tutto il mondo politico. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ne ha ricordato le “straordinarie qualità umane”. Ma anche dal centrosinistra, dai sindaci di Catanzaro e Cosenza, Nicola Fiorita e Franz Caruso, ai parlamentari ed esponenti dei partiti, sono giunti messaggi di profondo cordoglio. Per la Calabria una grave perdita.