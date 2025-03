Vittorio Sgarbi depresso, si riaccende la speranza. La figlia Evelina svela: “Oggi ha mangiato…” (video)

La rivelazione

Una speranza arriva dal “Gemelli”, la rivela la figlia Evelina che oggi è andato a trovare il padre ricoverato per una grave forma depressiva. Vittorio Sgarbi, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma sta “molto male”, è depresso, ma “da oggi ha accettato di mangiare”. A fornire le ultime sulla malattia e sulle condizioni del critico d’arte è la figlia Evelina, che oggi 27 marzo è intervenuta a La Volta Buona su Raiuno alternando momenti di sconforto a commenti speranzosi. Evelina, figlia di un rapporto la cui maternità non è stata mai svelata dal padre, stamattina si è recata a far visita al padre. “Come l’ho trovato? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… E’ stato, devo dire, abbastanza pesante”, racconta, confermando il contenuto degli articoli degli ultimi giorni che hanno evidenziato gli effetti della depressione sul 72enne, che 10 anni fa ha avuto un’ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Modena. “Non vedevo mio padre da novembre, a Natale ho lavorato fino al 24, volevo trovare a gennaio per fare capodanno insieme, ma sono mesi che non rispondeva più al telefono, non legge i messaggi”.

Vittorio Sgarbi depresso, la disperazione della figlia

Si è letto che Sgarbi abbia rifiutato di alimentarsi nei giorni scorsi. “È come dicono i giornali, effettivamente, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare”, spiega. “Questo l’ho visto con i miei occhi, perché prima non avevo visto. Quindi so che oggi ha voluto lui, proprio… lo ha chiesto proprio lui”, conclude.

​Vittorio Sgarbi ha tre figli riconosciuti, nati da relazioni con donne diverse. Il primogenito, Carlo Brenner, è nato nel 1988 dalla relazione con la stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002. Carlo ha scelto di mantenere il cognome materno e ha avuto un rapporto controverso con il padre. Nel 1998 è nata Alba, figlia di Sgarbi e della cantante lirica albanese Kozeta; la giovane ha scoperto l’identità del padre solo da adolescente. Infine, nel 2000 è nata Evelina, frutto di una breve relazione con una donna torinese di nome Barbara.