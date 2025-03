Usa, spari al quartier generale della Cia in Virginia. Un uomo barricato urla minacce (video)

Terrore al quartier generale della Cia a Langley in Virginia. Un uomo armato di pistola si è avvicinato all’ingresso della sede dell’agenzia di intelligence “urlando minacce” e sparando alcuni colpi in aria. La polizia della contea di Fairfax è immediatamente intervenuta. La notizia è stata data dalle forze dell’ordine in un messaggio pubblicato su X, in cui avvertono i residenti della chiusura di una strada al traffico. La divisione per le operazioni speciali ha circondato l’area con veicoli militari e camion dei pompieri posizionando anche tiratori scelti e artificieri, oltre a droni ed elicotteri.

Spari al quartier generale della Cia in Virginia

Secondo la ricostruzione di alcuni media, l’allarme è stato fatto scattare da un uomo che si è avvicinato all’ingresso principale sparando alcuni colpi in aria. Secondo Abcnews, invece l’uomo ha estratto la pistola ma non avrebbe sparato. La minaccia ha fatto subito scattare un imponente dispositivo di sicurezza. Al momento sono in corso trattative con l’uomo che si è barricato nell’ingresso del quartier generale. I colloqui, ha detto una fonte di polizia, «stanno andando abbastanza bene».

Un uomo barricato urla minacce