Tutto quello che c’è da sapere sulle misure del bagaglio a mano

Il bagaglio a mano è diventato, specie negli ultimi anni, un fattore di notevole importanza nella pianificazione dei viaggi in aereo. Le politiche dei vettori, in particolare quelli che rientrano nella categoria “low cost”, sono diventate più severe e stringenti; le compagnie, in assenza di uno standard di riferimento, hanno implementato limiti e restrizioni variabili, che impongono ai viaggiatori di fare particolare attenzione alle misure e agli ingombri complessivi del proprio bagaglio.

Bagaglio a mano: gratis o a pagamento?

È questa la maggiore novità introdotta di recente dal mercato del trasporto aereo; in sostanza, le compagnie distinguono tra:

bagaglio a mano ‘piccolo’ , da imbarcare a bordo gratuitamente a patto di rispettare i parametri di dimensione (e peso) stabiliti dal vettore. Può essere una valigia compatta, uno zaino o un borsone che possa essere stipato sotto il seggiolino del passeggero davanti;

, da a patto di rispettare i parametri di dimensione (e peso) stabiliti dal vettore. Può essere una valigia compatta, uno zaino o un borsone che possa essere stipato sotto il seggiolino del passeggero davanti; bagaglio a mano grande; può essere anch’esso imbarcato a bordo del velivolo, ma a differenza del ‘piccolo’ è destinato ad essere collocato nelle cappelliere. Di conseguenza, può avere dimensioni maggiori (e un peso massimo non superiore a 10 kg) ma è ammesso a bordo solo dietro pagamento di una franchigia aggiuntiva al costo del biglietto.

Quali sono le misure del bagaglio a mano

Le compagnie di volo low-cost, attraverso le pagine informative consultabili sui propri siti ufficiali, riportano le misure dei bagagli a mano ammessi sui propri velivoli. Nella maggior parte dei casi, vengono indicate lunghezza, altezza e profondità; talvolta, invece, è presente l’indicazione degli ingombri complessivi (ossia la somma delle tre misure di cui sopra). Come già accennato, non viene applicato uno standard unico, tant’è che le differenze tra le dimensioni massime consentite da due compagnie diverse possono variare notevolmente.

Ciò nonostante, in linea di massima, un bagaglio a mano gratuito deve avere un peso compreso tra i 7 kg e i 10 kg e dimensioni complessive (date dalla somma di lunghezza, larghezza e profondità) non superiori a 120 cm. All’interno di questo range generico, ciascuna compagnia individua parametri specifici, che possono poi essere verificati – tramite gli appositi misuratori – al gate prima dell’imbarco.

Come scegliere il bagaglio giusto

In risposta alle nuove esigenze di mercato, molti produttori di bagagli e accessori da viaggio si sono adeguati, sviluppando una linea di prodotti ad hoc. Tra questi figura Carpisa, che propone un catalogo completo di trolley, zaini e borse da viaggio con misure compatibili con quelle imposte dai principali vettori low cost; in aggiunta, mette a disposizione sul proprio sito una tabella completa con le misure bagaglio a mano delle maggiori compagnie internazionali, con tanto di peso limite consentito. Una guida pratica per conoscere in anticipo quali sono i parametri da rispettare nella scelta del bagaglio a mano ‘piccolo’ in vista della partenza.

Non stupisce, quindi, come la collezione ‘viaggio’ di Carpisa comprenda trolley, valigie, borsoni e zaini, in modo tale da intercettare le esigenze pratiche di ogni viaggiatore. Realizzati con materiali di qualità e attenzione per il design, gli accessori Carpisa coniugano estetica e funzionalità; in aggiunta, valigie e trolley possono essere assicurati contro la perdita totale durante un viaggio aereo attivando gratuitamente un’apposita polizza assicurativa. Allo scopo, è sufficiente registrare il prodotto sul sito (carpisa.it) entro i 30 giorni successivi all’acquisto del prodotto; l’assicurazione ha una durata di validità di 12 mesi per i clienti domiciliati in Italia che abbiano effettuato il proprio acquisto online oppure presso un negozio fisico. Si tratta di un servizio aggiuntivo che permette a coloro i quali ne beneficiano di viaggiare in completa sicurezza grazie ai bagagli a mano targati Carpisa.