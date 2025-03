Tragedia a Montecatini Terme, rogo in un condominio di otto piani: zia e nipote muoiono per asfissia

Fai un preventivo da smartphone e acquistalo, per te un Buono Regalo Amazon.it Allianz Direct

Oltre alle due vittime, zia e nipote, che occupavano uno degli appartamenti del condominio, sono state evacuate per motivi di sicurezza in via precauzionale, anche altre tre persone che si trovavano nell’abitazione sovrastante. Il nucleo familiare è stato preso in carico dal Comune di Montecatini Terme. E che hanno trascorso il resto della notte in una struttura messa a disposizione del Comune di Montecatini Terme. A partire dalle ore 1.30 le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pistoia sono state impegnate a spegnere l’incendio dell’appartamento. L’incendio ha coinvolto un locale adibito a camera di uno degli appartamenti al secondo piano. All’arrivo delle squadre, impegnate con due partenze di Montecatini e Pistoia ed un’autoscala, i vigili del fuoco hanno attaccato le fiamme sia dall’interno che dall’esterno, usando un’autoscala. In poco tempo il rogo è stato sedato rogo ma per l’uomo e la donna che si trovavano all’interno non c’era più nulla da fare.