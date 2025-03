Terrore ad Amsterdam: un uomo ferisce 5 persone nel centro della città, poi un passante lo blocca (video)

Sangue in Olanda

Cinque persone sono rimaste ferite ad Asterdam, dopo un accoltellamento nei pressi di piazza Dam. Il sospettato è stato fermato, ma la polizia ha affermato di non avere “informazioni sulle cause o il movente dell’accoltellamento. Questo fa parte della nostra indagine”. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato che inizialmente è arrivata una chiamata di soccorso in cui si parlava di una rapina. Inoltre, gli agenti hanno chiesto a chiunque abbia immagini dell’attacco di consegnarle e invitando i cittadini a non venire sul luogo del delitto, che per il momento è stato transennato.

Secondo il Telegraaf, almeno quattordici auto della polizia, un elicottero e svariate ambulanze sono accorse sul posto dopo l’accaduto. Intanto uno dei testimoni dell’avvenimento ha precisato di aver sentito “un urlo glaciale”, ma senza accorgersi sin dal principio della pericolosa situazione. La versione è stata confermata dall’impiegato di un negozio, che ha spiegato di aver sentito gli strilli e di aver notato alcune persone in fuga poco dopo. Altre persone, invece, hanno spiegato di aver visto un ragazzo con i capelli corti e biondi colpire a caso i passanti: tra questi c’è un uomo che ha visto “un coltello di 10 centimetri infilato nella schiena di una ragazza”.

L’accoltellamento ad Amsterdam

L’accoltellamento è avvenuto in via Sint Nicolaastrat, ma il sospettato è stato fermato successivamente in un’altra strada anche grazie all’intervento di un cittadino. Tra i 5 feriti c’è anche il presunto accoltellatore, che è stato portato in ospedale: la polizia ha attestato che lo interrogherà più avanti, per il momento la priorità è fornire assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’attacco. Attualmente, il sindaco di Amsterdam Femke Halsema, il capo della polizia Peter Holla e il procuratore generale René de Beukelaer si sono riuniti per una consultazione mentre il primo cittadino è atteso giovedì in un’audizione alla riunione del consiglio municipale.