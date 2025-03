SpaceX riporta a casa i due astronauti Usa intrappolati nello spazio: successo di Musk

Fine dell'incubo spaziale

I due astronauti americani, Butch Wilmore e Suni Williams, sono tornati sulla Terra dopo una disavventura di 9 mesi nella Stazione spaziale internazionale. Entrambi sono tornati a casa a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk nel 2002. I due erano arrivati sull’Iss nei primi giorni di giugno con il primo volo di prova della navicella spaziale Starliner della Boeing e sarebbero dovuti rimanere nello spazio soltanto una settimana. Eppure, a causa di svariati problemi tecnici, i due astronauti sono rimasti bloccati: entrambi erano già stati in orbita diverse volte e sono stati considerati come due esperti del settore spaziale. Il cosmonauta russo Alexandr Gorbunov e l’astronauta statunitense Nick Hague si sono occupati del trasporto dei due colleghi, per poi atterrare al largo della costa della Florida dopo una discesa di 17 ore.

Musk si è congratulato con SpaceX dopo il salvataggio degli astronauti

“Grazie all’eccellente lavoro del team SpaceX che collabora con la Nasa, gli astronauti sono ora a casa sani e salvi. E quindi congratulazioni ai team SpaceX e Nasa per l’eccellente lavoro”. Così Elon Musk ha espresso la propria gratitudine alle due agenzie aerospaziali durante un’intervista sulla bacheca “Hannity” di Fox News, esprimendo anche “un profondo apprezzamento” nei confronti del presidente americano Donald Trump. Sia The Donald che il capo del dipartimento del Doge avevano accusato l’ex presidente Joe Biden di aver abbandonato gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams nello spazio per “ragioni politiche”.

I due viaggiatori spaziali potrebbero avere qualche problema di salute

Roberto Volpe, medico e ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e intervistato dall’Adnkronos sulle condizioni fisiche degli astronauti, ha spiegato che “stare 9 mesi nello spazio ha delle controindicazioni che la medicina aerospazionale conosce molto bene”. “Si va dai problemi alle ossa all’alterazione del microbiota, agli effetti dei raggi cosmici ionizzanti, fino allo stress ossidativo che ha diverse conseguenze come l’invecchiamento” ha continuato il dottore. La situazione in cui si sono ritrovati i due astronauti “”avrà avuto un effetto anche sull’umore e la resistenza psicologica”.