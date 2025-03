Sinistra “gelata” anche in Groenlandia: alle elezioni vince la destra sovranista (video)

Lo storico voto

Il grande freddo, a sinistra, sarebbe il titolo di un film del premio Oscar Lawrence Kasdan, se avesse fatto un salto in Groenlandia, in questi giorni. Il risultato è sorprendente, ma in linea con il trend mondiale. Il centrodestra trionfa anche sulla gigantesca isola danese tanto ambita dal presidente americano Donald Trump. Le votazioni sono state contraddistinte dal forte senso di nazionalismo da parte di chi vorrebbe chiedere più automomia dal controllo danese, soprattutto perché molti cittadini sostengono il rapido raggiungimento dell’indipendenza territoriale. Il partito “social liberale” d’opposizione Demokraatit ha ricevuto il 30% dei voti mentre i nazionalisti di Naleraq hanno raggiunto la quota del 23%. Nel frattempo i partiti del centrosinistra registrano un netto calo, uscendo con le ossa rotte dall’ultima sfida alle urne: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit si fermano al 21%, perdendo 15 punti rispetto al 2021. Anche i socialdemocratici di Simiut subiscono un tracollo dei consensi, dopo aver perso 14 punti percentuali dalle ultime elezioni e raggiungendo soltanto 15%.

Il centro-destra gela la sinistra in Groenlandia: un risultato “sbalorditivo”

Il partito Demokraatit di centro-destra ha raggiunto e mantenuto un risultato insuperabile durante lo spoglio dei voti: l’obiettivo di questa lista è il raggiungimento di un’indipendenza attraverso un percorso graduale. Il partito nazionalista Naleraq, il più indipendentista tra i partiti in campo, si accinge a raggiungere un punteggio sbalorditivo. Nel frattempo, il premier uscente Mute Gede, che è anche leader del partito ambientalista groenlandese, ha affermato di rispettare “il risultato delle elezioni”. Lo stesso vale per la formazione socialdemocratica, che ha ammesso la propria sconfitta.

Dato che nessuno dei partiti è destinato a ricevere la maggioranza dei 31 seggi al Parlamento, nei prossimi giorni ci saranno i negoziati per la formazione di una coalizione. Secondo le previsioni, il futuro governo troverà un accordo per il cammino verso l’indipendenza, sostenuto da una larga maggioranza dei 57mila abitanti della Groenlandia.