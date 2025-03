Sexy accuse a Emiliano: Nancy Dall’Olio, ex compagna di Eriksson: “Tentò di baciarmi per una consulenza…”

La denuncia

“Mi prese la mano e cercò di baciarmi, poi mi chiese se volessi andare a casa sua e continuare la serata. Quando mi infilai in auto scoppiai a piangere, ero sconvolta”. Così l’ex ambasciatrice nel mondo della Puglia, l’italoamericana Nancy Dell’Olio, ha confermato le accuse rivolte al presidente della Regione Michele Emiliano in un’intervista al programma Le Iene. L’avvocata ha parlato di un ristorante «tutto per loro» e di atteggiamenti «spiazzanti» da parte di Emiliano, che in quell’occasione le avrebbe offerto anche il posto di consulente senior di Pugliapromozione, una posizione pubblica da assegnare tramite bando. Il presidente della Puglia ha ribattuto: «Non ci ho mai provato. E aspetto una sua denuncia». Denuncia che la donna sarebbe intenzionata a sporgere.

Le accuse a Emiliano di Nancy Dall’Olio

“Non stiamo parlando solo di un uomo e di una donna – ha specificato Dell’Olio all’inviato – ma di due persone che stavano intraprendendo una collaborazione, e anche importante”. L’incontro risalirebbe al 29 maggio 2019, quando i due si vedono al Circolo della Vela di Bari. Nancy Dell’Olio ha raccontato di un intero ristorante prenotato per il loro incontro, circostanza negata sia dal titolare del locale che da Emiliano: «Era solamente vuoto, ho pagato io e non ho carte di credito della Regione». Il racconto dell’avvocata – ex compagna dell’allenatore svedese Sven_Giran Eriksson – continua: «Al termine della cena ci spostammo sui divanetti per bere qualcosa. Lì il presidente trasformò il tono del nostro incontro. Ci provò in quell’occasione, in un modo che mi spiazzò. Mi prese la mano e cercò di baciarmi». Poi, continua la ex compagna dell’allenatore laziale Sven-Goran Eriksson, «mi chiese se volessi andare a casa e proseguire la serata, gli dissi di no. Quando mi infilai in auto per ritornare a casa, la mia assistente mi vide sconvolta. Scoppiai a piangere e piansi a lungo, ero turbata. Ho scritto tutto – date e momenti – su un diario. E questo il presidente Emiliano lo sa».

La smentita categorica del governatore della Puglia

Nel programma è sentito anche lo stesso Emiliano, che ha allontanato ogni accusa: «Non ci ho mai provato pur potendolo fare, vito che ero single in quel momento». E sugli elementi annotati da Dell’Olio ha ribattuto: «Mi dà la possibilità di ricevere questa tesi formalmente? Lei ha detto che mi deve denunciare, no? Aspetto questa denuncia. Non ho niente per cui scusarmi. E forse… ma no, non mi permetterei di chiedere a una signora le scuse». E l’avvocata, almeno così sembrava negli ultimi giorni, era effettivamente intenzionata a percorrere la strada della denuncia.

La questione Pugliapromozione

L’antefatto risale al ruolo di consulente senior di Pugliapromozione, occupato da Nancy Dell’Olio tra 2018 e 2019. Stipendio da 5mila euro al mese per sei mesi con opzione di rinnovi: una promessa – quella di rinnovo – a cui il presidente della Regione sarebbe venuto meno. «Mi hanno presa in giro, c’è stata malafede», ha detto Dell’Olio. Per Emiliano la storia è diversa: «Gli uffici di Pugliapromozione mi hanno detto che non erano soddisfatti e io non posso farci nulla». La questione, ora, è approdata anche in Consiglio regionale: la consigliera di Fratelli d’Italia, Tonia Spina, ha chiesto di affrontare la questione in Commissione. In particolar modo, tentando di far luce su come il ruolo pubblico di consulente senior sia stato affidato a Nancy Dell’Olio. L’avvocata stessa avrebbe infatti raccontato di un «avviso pubblico fatto suu sua misura».