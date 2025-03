Scutellà decaduta, show dei grillini al Senato: cercano di occupare i banchi del governo al grido di furto (video)

Bagarre 5Stelle

I 'soldati' di Giuseppe Conte inscenano un dramma per la decadenza della parlamentare Scutellà alla quale subentra il forzista Andrea Gentile. La Russa: ma quale furto, è una decisione della Giunta della Camera

Bagarre in Senato, per il caso Scutellà, la deputata del M5S dichiarata decaduta dopo il riconteggio dei voti da parte della Giunta per le Elezioni. I pentastellati gridando al ‘furto’ hanno cercato di occupare i banchi del governo in segno di protesta. La miccia è scattata quando la vicepresidente del gruppo 5Stelle, Alessandra Maiorino, ha chiesto di prendere la parola. Momenti di tensione. I pentastellati hanno tentato di assalire i banchi del governo, fronteggiati dal questore Nastri e dai commessi, finché la presidente di turno, Licia Ronzulli, è stata costretta a sospendere la seduta.

Caso Scutellà, gazzarra 5Stelle al Senato

In mattinata alla Camera era stata approvata la relazione della Giunta delle elezioni (183 voti a favore e 127 contrari) sul collegio uninominale di Catanzaro che porta alla decadenza della grillina Elisa Scutellà (uscita dall’Aula in lacrime) e all’ingresso a Montecitorio di Andrea Gentile di Forza Italia. Furioso Giuseppe Conte che in Aula ha parlato di truffa. “Oggi togliete questo seggio alla nostra deputata Elisa Scutellà per darlo ad Andrea Gentile per i meriti di lignaggio politico che tutti conosciamo. È riuscito ad assoggettare tutta la giunta per le elezioni per questo risultato”. Barricadero l’intervento di Scutellà: “Oggi mi fanno fuori ma non finisce qui”.

La Russa: ma quale furto, è una decisione della Giunta della Camera

Animi surriscaldati anche al Senato, dunque. Chiarificatore l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa. “Ma di quale furto parliamo, non c’è mai stata legislatura in cui qualcuno, a seguito di un riconteggio, non abbia dovuto lasciare il seggio a un altro, l’ultima volta è capitato a uno di Fratelli d’Italia, e ne abbiamo preso atto”. Così La Russa intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama sulla decadenza della deputata Scutellà. “Furto è un reato” mentre “siamo di fronte a un percorso deciso dalla Giunta della Camera”, ricorda La Russa. Parole che non sono bastate a riportare la calma in Aula, tanto che subito dopo, il capogruppo dei M5S, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il gruppo avrebbe abbandonato i lavori d’Aula. Inutile dire che i soldati di Giuseppe Conte hanno scatenato una polemica sulla gestione dell’Aula. “Oggi in Aula c’è stata una presidenza inadeguata, e mi riferisco a Ronzulli e a La Russa”. Così Maiorino, incontrando i cronisti dopo che il gruppo ha abbandonato. “Ronzulli fa parte del partito di Forza Italia che è il primo colpevole di questo colpo di mano che è stato fatto. Quindi capisco l’imbarazzo di Ronzulli”.