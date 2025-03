Ricordato Angelo Mancia al Cis dai suoi amici di sempre. Colpito a morte mentre si recava al lavoro al “Secolo d’Italia”

45 anni dal vile assassinio

Sono trascorsi 45 anni dal vile assassinio di Angelo Mancia, giovane esponente del MSI del quartiere Talenti, colpito a morte sotto casa, il 12 marzo del 1980, mentre si recava al lavoro presso il quotidiano il Secolo d’Italia. Il sacrificio di Angelo è stato ricordato alla presenza della sorella Francesca, nella sede del CIS Realtà Nuova di Piazza Tuscolo dai suoi amici di sempre: Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione AN, Domenico Gramazio, Segretario Generale del CIS, Tommaso Luzzi, allora Segretario della sezione del MSI di Piazza Tuscolo, da allora intitolata ad Angelo, e dal giornalista Francesco Storace. Un’iniziativa per ricordare Angelo si svolgerà anche domani pomeriggio, mercoledì, all’angolo di via della Bufalotta dove i giovani di Destra renderanno omaggio alla memoria del martire dell’odio nel luogo dove è stato assassinato.