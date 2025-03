Meloni in visita alla Space company Argotec: “Pensare in grande, per l’Italia, senza scorciatoie”

Eccellenze tricolori

“Pensare in grande per raggiungere gli obiettivi, per l’Italia, senza scorciatoie”. Così la premier Giorgia Meloni durante la visita alla Space company Argotec di San Mauro Torinese, l’azienda aerospaziale italiana che dal 2008 promuove la sfida della costruzione di satelliti di piccole dimensioni. Una visita molto apprezzata e significativa delle priorità del governo, che arriva dopo il ‘bagno di entusiasmo’ all’Arena Inalpi di Torino. Qui in mattinata Meloni ha fatto visita alla squadra italiana impegnata negli Special Olympics (le gare sportive internazionali per agonisti con disabilità intellettive) in corso nel capoluogo piemontese e nelle località montane di Pragelato, Sestriere e Bardonecchia.

Meloni in visita alla Space company Argotec

Visitando la Space company Argotec, ultima tappa della trasferta piemontese, Meloni ha insistito sul tema della sfida e del superamento dei limiti. Nei giorni scorsi la premier si era complimentata con il fondatore Avino per il lancio del primo satellite nell’ambito del programma Iride. “No shurtcuts (niente scorciatoie), pensare in grande, lo ritrovo qua dentro e per me è importante perché anch’io penso in grande non per me stessa, per l’Italia. Pensare in grande – ha osservato la premier – significa solamente non credere nei limiti che gli altri pensano che dobbiamo avere. Vuol dire non farsi limitare dal sentito comune, quello che puoi fare, dove puoi arrivare quali sono le tue reali potenzialità. Questo è sbagliato”.

“Pensare in grande, non per me stessa, per l’Italia”

Pensare in grande significa soprattutto ‘decido io quali sono i miei limiti e li sperimento. Significa che se tu pensi che puoi arrivare a un obiettivo senza percorrere la strada necessaria a quell’obiettivo, l’obiettivo non lo gestisci e quindi semplicemente le scorciatoie non esistono per chi vuole fare le cose sul serio e vuole farle in grande. Tutto questo io lo ritrovo qua dentro e perché è importante per me? Perché anch’io penso in grande non per me stessa, per l’Italia”, ha concluso.

Una delle più promettenti space company italiane

La Argotec è considerata una delle più promettenti space company italiane. Oltre alla base a San Mauro Torinese ha sedi nel Maryland e in Florida (Usa). Il Gruppo opera attraverso una struttura internazionale composta dalla società controllante in Italia e dalla controllata negli Stati Uniti ha come principali linee di business la produzione di satelliti di piccole dimensioni ad alta affidabilità e l’ideazione di soluzioni di comfort per astronauti e futuri turisti spaziali.