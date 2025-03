Lutto nel giornalismo: è morta Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24. Aveva 58 anni

Dolore e cordoglio

Contraria ai pezzi autoreferenziali che allontanano i cittadini dalla politica. Ha raccontato il primo giorno di Giorgia Meloni da premier. Il cordoglio del ministro Giuli per la scomparsa dell'amica e collega

Lutto nel mondo del giornalismo: è morta Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24. La giornalista, che avrebbe compiuto 58 anni a giugno, lavorava nel canale all-news di Sky Italia fin dall’inizio. Qui si era distinta per competenza e professionalità nel racconto delle vicende istituzionali e politiche del Paese. Era nata a Merano, in Alto Adige, dove aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare a Sky.

Paola Motta comincia la carriera come stagista al Corriere della Sera, poi come praticante presso L’informazione negli anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Quindi passa a lavorare per il quotidiano “Alto Adige”, seguendo la politica del nordest italiano. Dopo un breve periodo a Berlino, entra nella redazione di Sky Tg24 nel 2003, alla nascita della testata. Raccontò il primo giorno di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio. “La difficoltà sta nel raccontare la politica alla gente evitando di scrivere pezzi autoreferenziali, utili solo per politici e giornalisti politici. Nella consapevolezza che è in atto uno scollamento tra politica e vita reale del Paese. E noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità, chiamiamola pure colpa, per tutto ciò”, aveva dichiarato in un’intervista spiegando la propria etica lavorativa.

Il cordoglio del ministro Giuli per la scomparsa dell’amica e collega

Tra i primi a esprimere cordoglio il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Che si dice addolorato e sconcertato per la scomparsa dell’amica e collega giornalista. “Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24 sin dalle origini della testata, con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’anni di storia istituzionale italiana. Il suo acume e la sua passione mancheranno a tutti coloro che hanno a cuore l’informazione. Il mio sentito cordoglio alla redazione, e la mia più stretta vicinanza ai familiari e a tutte le persone che le erano care”.