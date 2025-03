Lunedì a Riad incontri separati degli Usa con Mosca e Kiev. Zelensky: “La Russia compia atti concreti”

Arabia Saudita

"Tutti hanno visto che l'Ucraina accetta incondizionatamente il processo per i cessate il fuoco - ha evidenziato il premier ucraino - aspettiamo che anche l'aggressore lo accetti"

Yuri Ushakov, assistente presidenziale russo, ha annunciato che lunedì 24 marzo si terranno i colloqui tra le delegazioni inviate da Russia e Stati Uniti a Riad, dopo il colloquio telefonico con il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Mike Waltz. “Ci auguriamo che le consultazioni di lunedì siano produttive”, ha sottolineato il rappresentante russo, “abbiamo concordato con Waltz che le consultazioni in formato bilaterale saranno tenute da esperti nominati dai presidenti”. Secondo quanto riferito da Ushakov, il presidente del Comitato per gli affari internazionali di Mosca Grigory Karasin e il consigliere del direttore del servizio di Sicurezza federale Sergei Beseda prenderanno parte alle consultazioni tra i due Paesi.

Il 24 marzo a Riad i colloqui tra Usa e Russia

Dal suo canto il presidente Trump continua a pensare positivo. ln esclusiva a Breitbart ha ribadito che le sue recenti conversazioni con i presidenti di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, sono state “due ottime telefonate”. “Ritengo che un accordo sarà raggiunto, così potremo mettere fine allo spargimento di sangue che sta avvenendo là”, ha aggiunto Trump. Intanto, Zelensky ha fatto sapere che nello stesso giorno del vertice tra Usa e Russia, i suoi inviati incontreranno una delegazione americana proprio in Arabia Saudita, per discutere sugli attacchi russi alle infrastrutture energetiche in Ucraina. Incontri separati dunque a Riad tra Usa-Russia e Usa-Ucraina.

Zelensky: “Dobbiamo continuare a fare pressioni sulla Russia”

“Dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia affinché Putin la smetta con le manipolazioni e compia i passi concreti che tutto il mondo vuole”, ha detto il presidente ucraino durante una conferenza stampa a Oslo con il premier norvegese Jonas Gahr Store. “Tutti hanno visto che l’Ucraina accetta incondizionatamente il processo per i cessate il fuoco – ha evidenziato – aspettiamo che anche l’aggressore lo accetti”. Il leader ucraino ha anche sottolineato che “le centrali nucleari appartengono al popolo ucraino”, visto che non sono strutture private ma statali. E ha rivendicato l’appartenenza della Crimea all’Ucraina. Per di più, Zelensky ha precisato che la penisola “sta semplicemente morendo” sotto il controllo russo mentre sotto la giurisdizione ucraina sarebbe possibile utilizzarla per scopi turistici.

”Rimuovere l’adesione dell’Ucraina alla Nato dall’agenda dei negoziati è un grande regalo per Putin. Dobbiamo ammettere, purtroppo, che oggi gli Stati Uniti, il principale alleato nella Nato, non supporta la presenza dell’Ucraina nella Nato”, ha poi concluso il presidente ucraino.