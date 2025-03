L’ultimo sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: a testa in giù in una libreria Feltrinelli di Milano

“Ora alla libreria Feltrinelli in Stazione Centrale a Milano. Ci sono persone che dovrebbero vergognarsi di stare al mondo. Ma non sanno cos’è, la vergogna. Pasolini scrisse che si trattava dì razzismo: non sbagliava. Per quanto vi crediate assolti, sarete per sempre coinvolti”, è il post del giornalista e scrittore Giuseppe Culicchia, autore del libro “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”: la denuncia di uno “sfregio” evidente alla memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù di cui in questi giorni si ricordano i 50 dal suo omicidio per mano di esponenti della sinistra milanese.

“Era come a Belfast. Però a Belfast si sapeva che c’era la guerra civile, e tutta la popolazione era coinvolta. Da noi c’era la guerra civile che riguardava 20mila a sinistra e mille a destra, come certificò il rapporto del prefetto Mazza. Tra loro e noi c’era una sproporzione anche di retroterra. A sinistra c’era il potere, il cinema, la cultura. Noi eravamo soli”, è il racconto di quegli anni fatto ieri da Ignazio La Russa, in una intervista al Corriere.

Il post di Culicchia con la copertina del libro dedicato a Sergio Ramelli