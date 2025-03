L’ultima figuraccia di Soumahoro: gira con il potente Suv senza assicurazione, lo beccano, corre a pagarla…

"Striscia la Notizia"

“Striscia la Notizia” colpisce ancora e svela l’ennesima figuraccia dell’ex parlamentare di Avs Aboubakar Soumahoro, sorpreso alla guida di un’auto nel parcheggio di Montecitorio con l’assicurazione scaduta. L’inviato del programma di Antonio Ricci, Moreno Morello, lo segue per contestargli l’irregolarità il suo Suv, un Nissan X-Trail, con l’assicurazione scaduta. “Si fermi onorevole Soumahoro, si fermi”, ma lui scappa, torna a casa e ovviamente regolarizza la polizza. “Faremo i nostri accertamenti”, spiega un appuntato in servizio davanti al parcheggio della Camera ma poche più tardi un avviso certifica che l’eletto ha regolarizzato la propria Rc Auto.

Soumahoro e l’assicurazione scaduta

Tutto ciò nel giorno in cui viene alla luce la vicenda della Tesla, auto prodotta dall’odiato Elon Musk, che i coniugi Fratoianni, Nicola, leader di Avs, e la moglie Elisabetta Piccolotti, deputata Avs, costretta ad annuciare di voler vendere la vettura a causa del “nazismo” di Tesla.

“In Italia, l’assicurazione è obbligatoria per tutti i conducenti, ma Soumahoro è stato sorpreso a guidare senza. Mentre pretende di darci lezioni su come vivere e sogna un Paese senza Natale e con il Ramadan elevato a festa nazionale, ignora le regole più basilari che disciplinano la nostra società. Qualcuno gli spieghi che qui le leggi valgono per tutti, senza eccezioni! Noi difendiamo le nostre tradizioni e riteniamo fondamentale il rispetto delle norme che garantiscono sicurezza e ordine per tutti i cittadini”, commenta il deputato della Lega Davide Bergamini.