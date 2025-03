“L’Italia mina la democrazia”: la “manina” di Soros dietro il report velenoso del “Guardian”. FdI lo smaschera

Che combinazione...

Il quotidiano britannico affonda contro l'esecutivo citando una fonte: Liberties Union for Europe (Liberties) che ha accusato la premier di minare i diritti e la libertà. Guarda caso tra i finanziatori di questa ong figura anche il noto e discutibile "filantropo"

C’è la manina di George Soros dietro il duro attacco al governo Meloni da parte di una ong. In un report, Civil Liberties Union for Europe (Liberties) ha accusato la premier e il suo operato alla guida dell’Italia poiché minano i diritti e la libertà. Tra i finanziatori di questa organizzazione figura anche il noto e discutibile “filantropo”. “L’Italia è stata indicata come uno dei cinque paesi ‘smantellatori’ – insieme a Bulgaria, Croazia, Romania e Slovacchia – che stanno adottando politiche che minano ‘intenzionalmente’ la democrazia e lo stato di diritto”: lo riporta Fanpage lanciando l’allarme e , citando il recente rapporto della Civil Liberties Union for Europe (Liberties), pubblicato sul Guardian. Fratelli d’Italia smaschera il giochetto, poiché la fonte del rapporto è una Ong registrata in Germania nel 2017 che ha tra i suoi finanziatori diverse fondazioni. Una in particolare fa capo a George Soros, nemico giurato delle destre.

FdI stronca il trucchetto di Guardian (e Fanpage)

“Non servono altre spiegazioni” , commenta sarcasticamente l’account di FdI su Facebook. Nel rapporto, guarda caso, si punta il dito contro le riforme dei sistemi giudiziari, l’uso eccessivo di procedure legislative d’urgenza, il fastidio nei confronti dei giornalisti e crescenti restrizioni alle manifestazioni pacifiche di protesta. Cose che non trovano riscontro in alcun atto del governo italiano. Eppure, comunque, nel report, si chiede alla Commissione Europea di rinforzare l’attività di monitoraggio dell’Ue e di accelerare le azioni legali contro le violazioni dello stato di diritto poiché, senza azioni decisive, “l’Ue rischierà un’ulteriore erosione democratica”. Guarda caso, nel report non è mancata una sviolinata nei confronti di Francia e Germania, considerate “democrazie modello”.

Fb: “Se ne sentono di stupidaggini”

Numerosi i commenti sotto al post. “Certo di stupidaggini se ne sentono tante, ma c’è un limite a tutto. Oggi il governo Meloni dà fastidio perché ha rotto gli schemi e ha fatto saltare i piani a questi personaggi. Il loro livore è una motivazione in più per andare avanti vuol dire che siamo sulla buona strada”, scrive un utente. Un altro scrive: “Sono loro che stanno minando la democrazia. Non sanno più come e dove attaccarsi”. Un altro è profondamente irritato e stufo degli attacchi anti italiani. “Serve un provvedimento serio per far smettere questa gente di screditare la Repubblica e dichiararle persone non gradite…”.