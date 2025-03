La prima foto di Bergoglio dal Gemelli: trecento bambini pregano sotto la finestra del Papa

Domenica con sorprese

La sala stampa della Santa Sede ha diffuso la prima foto di Papa Bergoglio da quando, il 14 febbraio scorso, è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Papa Francesco è ripreso di lato, sulla sedia a rotelle, con lo sguardo rivolto verso l’altare. Sempre la sala stampa della Santa Sede riferisce che Bergoglio ha concelebrato la Santa Messa nella cappella dell’appartamento al decimo piano appunto del Policlinico Gemelli, e che la sua situazione resta “stabile”.

Anche lunedì non ci sarà il bollettino medico ma solo degli aggiornamenti. Bergoglio prosegue “con giovamento le terapie prescritte, tra cui quella respiratoria e motoria”. Oggi, si sottolinea, non ha ricevuto visite e “ha trascorso la giornata tra preghiera, riposo e un po’ di lavoro”.

Domenica mattina a portare la “carezza simbolica” a Papa Francesco sono stati trecento bambini con i loro disegni e letterine. Nel testo dell’Angelus c’era per loro un ringraziamento: “Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi”. Infine, sempre nell’Angelus scritto, l’appello per la pace: “Continuiamo a pregare per la pace, specialmente nei Paesi feriti dalla guerra: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Repubblica Democratica del Congo”.

La prima foto di Bergoglio dopo 31 giorni al Gemelli

Nel pomeriggio il piazzale del Gemelli si è poi animato con una milonga all’aria aperta. Decine di coppie di ballerini di tango hanno danzato in onore del Papa argentino per fargli sentire la loro vicinanza. Francesco in più occasioni ha detto quanto lo appassioni questa danza, e la musica struggente che la accompagna, uno degli elementi più conosciuti al mondo della cultura argentina.

“Condivido con voi questi