Il sondaggio: Papa Bergoglio più amato a sinistra, a destra è Giovanni Paolo II il preferito

La popolarità

La situazione di Papa Francesco, ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso, è “stazionaria”, in un quadro che resta “complesso: serve tempo anche per il recupero delle energie e delle forze”. Lo registra la Sala stampa vaticana nel giorno in cui non è stato diramato un nuovo bollettino medico che tornerà domani sera. I medici restano quindi “prudenti” e, pur non escludendo un nuovo punto stampa, non lo ritengono nemmeno imminente in quanto non ci troviamo ancora “in una nuova fase”, spiega il Vaticano sottolineando che ci sono “parametri sui quali i medici devono ancora registrare miglioramenti per dire che siamo in una fase diversa”. Il Papa oggi nel giorno del dodicesimo anniversario di pontificato è stato festeggiato nella stanza al decimo piano del Gemelli dal personale sanitario con una torta con le candeline, fa sapere la Sala stampa del Vaticano che parla di uno scenario di festa. Anche nel pomeriggio il Pontefice si è video-collegato con l’Aula Paolo VI per seguire gli esercizi spirituali della Curia senza essere visto. Quindi ha pregato e meditato.

Il sondaggio sui 12 anni di Pontificato di Bergoglio

A dodici anni dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco è molto amato dagli italiani. Messo a confronto con i suoi ultimi due predecessori, secondo un sondaggio di Youtrend il 38% apprezza maggiormente Papa Giovanni Paolo II, il 31% preferisce Papa Francesco, mentre il 7% ha gradito di più il pontificato di Benedetto XVI. Sulla scelta influisce molto la visione politica. Fra gli elettori di centrodestra, infatti, la percentuale di chi preferisce Papa Giovanni Paolo II sale al 60%, mentre l’attuale Pontefice scende al 24%. Tra gli elettori del Campo Largo (Pd, M5S, Avs, +Europa, Azione e Italia viva) Papa Francesco prevale con il 52% delle preferenze, mentre Giovanni Paolo II è preferito dal 21% dei rispondenti.