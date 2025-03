Il primo aprile l’apertura dell’Anno sociale dell’Ucid Lazio con i ministri Tajani, Urso, Roccella e Casellati

L'evento a Roma

Il Gruppo UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) del Lazio e il Comitato Tecnico Scientifico organizzano la tradizionale Cena di Apertura dell’Anno Sociale 2025, che si terrà martedì 1° aprile 2025 alle ore 20:00 presso “Spazio 900”, Palazzo dell’Arte Antica, in Piazza Guglielmo Marconi, 26/B, zona Eur, Roma.

L’evento vedrà l’introduzione del Senatore Riccardo Pedrizzi, presidente dell’UCID Lazio e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, e la partecipazione di numerose personalità di rilievo del panorama istituzionale, economico e finanziario italiano. Sarà un’importante occasione di confronto e dialogo tra esponenti del mondo imprenditoriale, politico ed economico, rafforzando il ruolo dell’UCID come punto di riferimento per la promozione di valori etici nell’economia e nell’impresa.

Tra gli ospiti di spicco che hanno già confermato la loro presenza:

S. Em. il Cardinale Giovanni Battista RE;

On. Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Sen. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

On. Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità;

Sen. Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa;

Sen. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare;

Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali;

Sen. Maurizio Gasparri, Presidente del gruppo FI-BP-PPE del Senato della Repubblica;

Sen. Nicola Calandrini, Presidente della 5ª Commissione Programmazione economica e bilancio del Senato;

Sen. Massimo Garavaglia, Presidente della 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato;

Dott.ssa Maria Bianca Farina, Presidente di Poste Vita e Presidente emerito di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);

Dott. Fabio Cerchiai, Presidente di FeBAF (Federazione Banche Assicurazioni e Finanza) e di BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna);

Dott. Roberto Alesse, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Dott. Mauro Maria Marino, Presidente dell’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).