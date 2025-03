Il finto maresciallo colpisce ancora: truffata la moglie di Enrico Vanzina

Il raggiro dell'incidente

Il domestico fatto uscire con una scusa, portati via gioielli e diamanti. Il regista: «Un episodio increscioso. Se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi»

«È stato un episodio increscioso. Non ho altro da dire. Se non che se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi». Si è limitato a poche parole Enrico Vanzina per commentare la rapina di cui è stata vittima la moglie Federica Burger, truffata venerdì scorso nella sua casa di famiglia a Fontanella Borghese. La donna è stata vittima del raggiro dei finti carabinieri che l’hanno convinta ad aprire la cassaforte e le hanno sottratto diversi gioielli.

Com’è stata truffata la moglie di Enrico Vanzina

La truffa, di cui ha dato notizia l’agenzia di stampa Adnkronos, è iniziata con il solito meccanismo della telefonata sul finto incidente in cui sarebbe stato coinvolto un membro o, come in questo caso, un veicolo della famiglia. Sedicenti carabinieri hanno contattato Burger, 85 anni e origini tedesche, al cellulare. La chiamata è stata presa dal domestico che è stato convinto dai truffatori a lasciare l’abitazione, con la scusa di dover fornire informazioni per gli accertamenti necessari dopo l’incidente.

Portati via diamanti e gioielli

L’uomo ha così finito per lasciare sola in casa la donna e i malviventi hanno messo a segno la seconda e decisiva parte della truffa ai danni della moglie di Enrico Vanzina. Burger è stata ricontatta e il sedicente carabiniere le ha detto che un altro militare l’avrebbe raggiunta presso la sua abitazione. Carpita la fiducia della donna, il finto carabiniere arrivato a domicilio l’ha convinta che era necessario saldare subito i danni provocati dal millantato incidente e si è fatto aprire la cassaforte, portando via diamanti e altri gioielli il cui valore è ancora da quantificare.

Le indagini affidate ai carabinieri. Il regista: «Bravissimi»

Poco dopo Burger si è resa conto di essere stata truffata, ma a qual punto il ladro si era già dato alla fuga e non le è rimasto che chiamare i veri carabinieri, ai quali ha presentato denuncia. Secondo quanto emerso, le indagini sarebbero già a buon punto e non è escluso che nelle prossime ore si possa già risalire all’identità del truffatore.