Giallo a Piazza di Spagna: turista spagnola cade dal parapetto e muore in ospedale

Tragedia nel cuore di Roma

Una caduta nel vuoto all’alba, nel cuore della Capitale: la vittima è una donna spagnola di cinquantacinque anni. Mistero sulle cause, nessuna ipotesi esclusa

Roma si è svegliata stamani avvolta dal mistero per una tragedia dai contorni ancora poco chiari. Alle 7 del mattino, una turista spagnola di 55 anni è precipitata dal parapetto adiacente alla celebre scalinata di Trinità dei Monti, finendo rovinosamente all’interno di un’area privata nei pressi di un noto esercizio commerciale. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo.

L’allarme e i soccorsi: è morta in ospedale

Ad accorgersi per prima del corpo della donna, riverso sui sampietrini, è stata una giovane runner, che ha prontamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, seguiti dal personale sanitario del 118, che ha disposto l’immediato trasferimento al Policlinico Umberto I. Nonostante il disperato tentativo di salvarle la vita, per la donna non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

Le indagini della polizia locale: non è escluso il suicidio

Gli agenti del I gruppo centro della Polizia locale di Roma Capitale, intervenuti rapidamente per isolare e mettere in sicurezza la zona, stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa, neppure quella del gesto volontario.

I testimoni: “Con lei non c’era nessuno”

Cruciali potrebbero rivelarsi i filmati delle telecamere di sicurezza del locale Il Palazzetto, wine and cocktail bar situato sulla rampa di San Sebastianello. Francesca, una dipendente del bar, ha dichiarato: «Appena sono arrivata, intorno alle 7.30, c’erano già i vigili urbani. È stato il mio collega a sentire le urla, ma adesso dovremo capire se le telecamere che abbiamo nei nostri spazi possano aver ripreso la scena».

Anche Fabio, un altro dipendente della stessa attività, ha fornito ulteriori dettagli: «Ho aperto io ai soccorritori. Sono entrati da sotto e hanno raccolto la donna, finita sui sampietrini. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco, perché si pensava fosse tutto chiuso, poi i vigili urbani». L’uomo ha inoltre precisato: «La donna era sola. Con lei non c’era nessuno. Qui a quell’ora c’erano solo gli ospiti della struttura, che però erano in camera e non si sono accorti di nulla». E ha confermato che la turista non era ospite dell’albergo: «Questo lo abbiamo accertato».

Dopo molte ore dall’episodio è il suicidio l’ipotesi più accreditata dagli agenti della Polizia Locale. La donna, arrivata da sola a Roma ieri sera da Miami, aveva preso una stanza singola in un hotel in centro. Diversi i testimoni ascoltati, che avrebbero confermato il gesto estremo così come i familiari raggiunti telefonicamente dagli investigatori, che saranno in Italia domani per il riconoscimento della salma. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.