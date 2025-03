Gennaro Sangiuliano farà il corrispondente Rai da Parigi: inizierà a lavorare dal primo maggio

La nuova avventura

A decorrere dal primo aprile prossimo Gennaro Sangiuliano assumerà ufficialmente l’incarico di corrispondente da Parigi per la Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, all’ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2 verrà affidata la responsabilità della sede parigina a decorrere dal primo maggio. La giornalista Nicoletta Manzione, già direttore di Rai Parlamento, ex caporedattore estero del Tg1 e capo della sede Rai a Berlino, assumerà a sua volta l’incarico di corrispondente da Londra mentre dal successivo primo giugno le verrà affidata la responsabilità della sede di corrispondenza. Marco Varvello, finora corrispondente da Londra per la Rai e prossimo alla pensione, a quanto si apprende rientrerà in Italia a fine maggio per lo smaltimento delle ferie residue.

Gennaro Sangiuliano è stato direttore del Tg2 e vice direttore del Tg1. Si è laureato in Giurisprudenza e con un dottorato di Ricerca PhD in diritto internazionale, ha frequentato l’Alto istituto studi strategici (Iasd) ed è autore di diverse biografie di leader internazionali , tra cui Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping e Hillary Clinton. Dopo il caso Boccia e le dimissioni da ministro della Cultura, aveva sostenuto un’intervista al Corriere della Sera di essere stato “reintegrato come direttore a disposizione dell’Ad” e di essere impegnato nelle lezioni di inglese per “mettere a punto una certa terminologia politico-economica”. “Vado in ufficio, a Borgo Sant’Angelo, leggo email, leggo i giornali, mi documento – ha poi spiegato Sangiuliano – ho fatto tutti i corsi di aggiornamento online della Rai e dell’Ordine dei giornalisti“.