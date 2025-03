“Ecco cosa vi succede se venite…”. La ministra di Trump si filma con i migranti in gabbia. E la sinistra s’indigna

Il Salvador e Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa per aggiornare l’alleanza per la Sicurezza per l’Esecuzione dei Fuggitivi (Safe), come ha annunciato la segretaria del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs), Kristi Noem, in visita nel Paese centroamericano. “Oggi ho firmato insieme al ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica del Salvador, Gustavo Villatoro, un memorandum d’intesa per aggiornate l’alleanza Safe. Questo accordo assicura che i precedenti penali dei ricercati siano condivisi tra i due Paesi, cosi’ che i criminali non siano inavvertitamente rilasciati nelle comunita’ americane”, ha scritto Noem in un post su X.

Migranti, il video choc della ministra di Trump

Kristi Noem, ha poi attirato l’attenzione con un controverso video in cui promuove le politiche di espulsione di Donald Trump, girato direttamente dal carcere CECOT di El Salvador. Nel video, la Noem si presenta con i prigionieri alle spalle e un Rolex al polso, attirando critiche per l’apparente incongruenza tra il messaggio politico e l’ambiente in cui si trova.

Nel filmato, Noem sostiene le politiche di deportazione, sottolineando l’importanza di rafforzare i confini e di impedire l’ingresso di immigrati irregolari negli Stati Uniti. La scelta del luogo e dell’immagine, unita al messaggio sulla politica di immigrazione, ha scatenato un acceso dibattito sul web e non solo. La sinistra americana ha duramente attacco la ministra di Trump, che nel video lancia un messaggio forte. “Voglio anche che tutti sappiano che se venite nel nostro Paese illegalmente, questa è una delle conseguenze a cui potreste andare incontro. Prima di tutto, non venite nel nostro Paese illegalmente; verrete deportati e perseguiti. Queste strutture sono uno degli strumenti che useremo se commettete crimini contro il popolo statunitense”