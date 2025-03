Dal Pd a Trump: arriva il primo salto del “ciuffo” nel partito della Schlein. “Ora lavoro per Donald…”

Usa-Italia

Dal Pd della Schlein all’odiato Donald Trump. ​Lorenzo Maria Marchi, avvocato pratese di 40 anni con una carriera politica e professionale significativa nelle fila dei Dem e un’esperienza di assessore al Turismo e al Patrimonio nel Comune di Prato, sotto l’amministrazione del sindaco Matteo Biffoni del Partito Democratico, è da qualche giorno consulente del presidente Usa. Le sue esperienze, al servizio della comunità ebraica, lo avevano portato ad essere nominato console onorario di Israele negli Stati Uniti. Grazie a queste connessioni, ha sviluppato un’amicizia con Jared Kushner, genero dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa relazione gli ha permesso di partecipare attivamente alla campagna elettorale per le presidenziali americane del novembre 2024, occupandosi in particolare del voto degli italo-americani e delle comunità ebraiche negli Stati Uniti. Dopo la vittoria di Trump, Marchi è stato nominato segretario generale del senior advisor dello staff presidenziale per il Medio Oriente e il mondo arabo, un ruolo che lo lega direttamente all’influenza di Kushner nella politica americana. Racconta Marchi: «Il padre di Jared, Charles Kushner, è stato nominato ambasciatore Usa a Parigi e il sottoscritto svolge per lui un ruolo di consigliere speciale, l’altro consuocero, Massad Boulos, ha assunto il ruolo di senior advisor per il Medio Oriente ed il mondo arabo. Con enorme gratitudine nei suoi confronti io rivesto il ruolo di suo segretario generale».