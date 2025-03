Caso Donzelli, Bocchino spiazza Formigli: “Le parole di un uomo ferito da un’operazione illecita” (video)

PiazzaPulita

Ancora una volta Corrado Formigli ha provato a cavalcare l’onda di giornata contro la destra ma è rimasto semi ammutolito. In scaletta a PiazzaPulita su la7 non poteva mancare il caso Donzelli, lo sfogo del deputato di Fratelli d’Italia all’indirizzo del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, autore dell’ormai famoso libro che riporta le chat private del partito di Giorgia Meloni. “Grave, gravissimo” per la sinistra e la grande stampa, tanto da appaiare il caso con la tirata di capelli di Prodi all’inviata di Rete4, Lavinia Orefici.

Donzelli, Bocchino: parole di un uomo ferito da un’operazione illecita

“Sono parole forti di un uomo ferito da un’operazione che ha dei profili di illegalità”. Così Italo Bocchino, ospite in studio, a proposito del polverone su Donzelli ribadendo la gravità (illegalità) dell’operazione ‘spionaggio’ del giornalista del Fatto. “L’ho detto qui quando presentaste il libro e anche a Napoli, quando ho accettato l’invito del collega Salvini e ho detto esattamente quello che penso”, spiega il direttore editoriale del Secolo d’Italia. “C’è stata la violazione dell’articolo 15 della Costituzione che vieta di utilizzare così la corrispondenza privata, dell’articolo 68 della Costituzione che dà un’ulteriore tutela alle comunicazioni parlamentari e della norma sulla deontologia dei giornalisti”. Touché. Formigli resta spiazzato. Cerca di incalzare e interrompe più volte.

Formigli spiazzato: questa è la sua opinione…

“Questa è la sua opinione, perché deontologia dei giornalisti… se hai una notizia la dai”, dice il conduttore decisamente a corto di argomenti. “Non è una mia opinione – controbatte Bocchino – è scritto all’interno della censura dell’Autorità della Privacy che ha aperto una procedura. Quindi a volte ci può essere un atteggiamento un po’ forte di reazione rispetto a un’operazione così aggressiva”. Poi aggiunge indisponendo il conduttore di PiazzaPulita: “Spero parleremo anche di Prodi che tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefici”. Altra interruzione del ‘bravo presentatore’: “Ma Prodi ha chiesto scusa”. “Prima ha mentito – incalza il giornalista, ex parlamentare – poi quando è stato preso in castagna… A questo aggiungiamo che Bertinotti, di cui ho grande rispetto, è stato il mio presidente della Camera, ha detto ‘io avrei lanciato un oggetto contundente alla premier Meloni. E noi parliamo delle parole un po’ arrabbiate di Giovanni Donzellui ferito da un atto illecito”.