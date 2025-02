Uno striscione dei tifosi della Lazio per le Foibe, ma a Roma e Cagliari spuntano altri sfregi ai martiri

Dopo la vandalizzazione della lapide in memoria dei martiri delle Foibe, a Basovizza, un altro increscioso episodio si registra oggi a Cagliari, dove qualche vile e anonimo “compagno” ha lasciato insulti scritti con la bomboletta davanti al monumento in memoria dell’esodo e delle foibe, eretto nel parco adiacente via San Lucifero. “È successo proprio come avvenuto alla foiba di Basovizza a Trieste e a Torino”, denuncia, sui social, il Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia, Toto Sirigu che afferma: “A volte ritornano…a Cagliari ignoranti in malafede che inneggiano all’odio proprio davanti al monumento che ricorda la tragedia delle foibe ove domani vi sarà alle 19.30 la cerimonia”.

Un altro episodio viene denunciato da Lavinia Mennuni, a Roma: la targa commemorativa del Municipio 14 vilmente rovinata e imbrattata. “Un atto vandalico indegno che, visto anche quanto successo recentemente alla foiba di Basovizza, conferma nuovamente quanto, dopo anni, una certa sinistra antitaliana cerchi ancora oggi di offendere il martirio degli infoibati e le sofferenze di chi fu costretto ad abbandonare la propria terra pur di rimanere Italiano. Un atto vile che non fermerà naturalmente il nostro impegno nel ricordare la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo dei 350.000 italiani di Fiume, Istria, Dalmazia”, dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia.

Striscione per le Foibe allo stadio Olimpico

“Onore ai martiri delle foibe”, è invece lo striscione apparso allo stadio Olimpico da parte dei tifosi della Lazio, durante il match con il Monza, alla vigilia del giorno del ricordo che commemora i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. L’incontro è finito con la “manita” dei biancocelesti: a segno Marusic al 31′, Pedro al 58′, Castellanos al 63′, ancora Pedro al 77′ e Dele-Bashiru all’88’. Di Sensi su rigore all’85’ la rete della bandiera per gli ospiti. In classifica la Lazio è quarta con 45 punti, il Monza, al 4° ko di fila, è ultimo a quota 13.